الجزائري المخضرم سليماني يلتحق بكوريتيبا البرازيلي

ساو باولو (أ ف ب) – وصل المهاجم الجزائري الدولي اسلام سليماني الأربعاء إلى البرازيل حيث وقع عقداً مع كوريتيبا الذي يحارب للصمود في الدرجة الأولى، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن النادي.

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واستقبل نحو 700 مشجع أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر (42 هدفاً في 94 مباراة) لدى وصوله الأربعاء إلى مطار كوريتيبا جنوب البرازيل.

وكان اللاعب البالغ 35 عاماً قد حمل ألوان أندرلخت البلجيكي الموسم الماضي حيث سجّل 9 أهداف في 16 مباراة في الدوري ومسابقة كونفرنس ليغ القارية، بيد انه لم يجدّد عقده مع النادي البلجيكي.

بعد بداياته في الدوري الجزائري، تنقل سليماني (1.88 م) بين عدّة أندية، فحمل ألوان سبورتنغ البرتغالي (2013-2016)، ثم ليستر سيتي الإنكليزي، فنربهتشه التركي، موناكو وليون الفرنسيين وبعدها بضعة أشهر مع سبورتينغ قبل التوقيع أخيراً مع بريست الفرنسي.

ومُني كوريتيبا بأربع خسارات توالياً في الدوري البرازيلي، الأخيرة كانت ضد فلامنغو 2-3 الاسبوع الماضي ويرزح في مركز وصيف القاع.

© 2023 AFP