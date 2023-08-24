انضمام ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس (رامابوزا)

جوهانسبرغ (أ ف ب) – انضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ.

رئيس البرازيل لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (إلى اليمين) ورئيس الصين شي جينبينغ ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا خلال قمة بريكس 2023 في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبرغ في 23 آب/أغسطس 2023.

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وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وقال رامابوزا أمام القمة "لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس". وأضاف أن العضوية "ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024".

هيمنت الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة بريكس على جدول أعمال قمتها التي استمرت ثلاثة أيام وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة ومعايير قبول أعضاء جدد.

لكن رامابوزا قال إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على "المبادئ التوجيهية لعملية توسيع بريكس ومعاييرها وإجراءاتها".

تقدم ما يقرب من عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.

ويشارك نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين في القمة التي تختتم الخميس.

© 2023 AFP