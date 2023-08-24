بطولة ألمانيا: بايرن وكاين لتأكيد البداية النارية

برلين (أ ف ب) – يسعى بايرن ميونيخ حامل اللقب ومهاجمه الجديد الإنكليزي هاري كاين الى تأكيد البداية النارية، وذلك حين يخوض النادي البافاري مباراته الأولى على أرضه الأحد ضد أوغسبورغ في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

© اينا فاسبندر / ا ف ب

الانكليزي هاري كاين يحتفل بالتسجيل لبايرن ميونيخ قي مرمى مضيفه فيردر بريمن في الدوري الالماني لكرة القدم. بريمن، شمال ألمانيا، في 18 آب/أغسطس 2023

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وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التنازل عن اللقب الذي أحرزه لعشرة مواسم متتالية، لصالح غريمه بوروسيا دورتموند قبل أن يتعثر الأخير في المرحلة الختامية مانحاً العملاق البافاري تتويجه الحادي عشر توالياً، كانت الشكوك تحوم حول قدرة بايرن على المنافسة هذا الموسم.

لكن المؤشرات الأولية مشجعة جداً، إذ بدأ فريق المدرب توماس توخل الدوري بفوز كبير خارج الديار على فيردر بريمن برباعية نظيفة في لقاء تألق فيه القادم الجديد كاين بتمريره كرة الهدف الأول وتسجيله الثاني.

وأظهر هداف توتنهام الإنكليزي السابق أنه قادر على التأقلم سريعاً مع فريق توخل الذي بدأ مشواره في الدوري بشكل مخالف لظهوره نهاية الأسبوع قبل الماضي في مباراة الكأس السوبر حيث خسر على أرضه أمام لايبزيغ 0-3 بمشاركة كاين كبديل.

ويعوّل بايرن على قائد المنتخب الإنكليزي في محاولة لسد الفراغ الذي خلّفه الموسم الماضي البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله الى برشلونة الإسباني.

صحيح أن بايرن تمكن من إحراز لقب الدوري للموسم الحادي عشر توالياً، إلا أنه ظهر بصورة الفريق الهش.

وفي محاولة منه لسد الفراغ الذي تركه ليفاندوفسكي، قرّر بايرن الخروج عن تحفظه التقليدي في سوق الانتقالات وتعاقد مع كاين حتى 2027 في صفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، لتكون الأعلى في تاريخ الـ"بوندسليغا".

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، خصوصاً بعدما فشل المهاجم السنغالي ساديو مانيه القادم من ليفربول الإنكليزي في فرض نفسه، لينتقل هذا الصيف وبعد عام واحد فقط له في "بوندسليغا" الى النصر السعودي.

"يعرف ما يفعله"

وكان الإنكليزي البالغ 30 عاماً على الموعد في اختباره الأول في الدوري الألماني، مانحاً فريقه النقاط الثلاث في مستهل حملته.

وأشاد توخل بقائد المنتخب الإنكليزي الذي كان له "تأثير على المباراة بشكل متواصل"، مضيفاً "إنه بساطة ذكي جداً، جداً. يعرف ما يفعله وهو دقيق بشكل لا يصدق".

وتابع "أيضاً في التمارين، الطريقة التي يفعل بها الأشياء على أرض الملعب، مقدار الرغبة التي يتمتع بها في التمارين، حجم المتعة التي يظهرها والجودة التي يملكها، جميعها من أعلى مستوى، إنه مذهل".

ورأى أن كاين "يجعل جميع اللاعبين حوله أفضل بفضل وعيه. كانت بداية جيدة جداً".

وبدوره قال كاين الذي استبدل في الدقائق الخمس الأخيرة، إنه "سعيد جداً بهذه البداية للموسم الجديد مع فريقي الجديد".

وأقر "كنت متوتراً بعض الشيء، متحمس للعب بطبيعة الحال. بالتأكيد شعرت بالتوتر لكن، وكما العادة، الغزيرة تسيطر عندما أدخل أرضية الملعب".

وفي مواجهة فريق لم يفز في ميونيخ منذ أيار/مايو 2015، يبدو بايرن مرشحاً للخروج منتصراً على أوغسبورغ في ظهوره الأول في الدوري بين جماهيره التي خرجت خائبة جداً بعد الخسارة المذلة أمام لايبزيغ 0-3 على ملعب "أليانز أرينا" في مباراة الكأس السوبر.

ويخوض بايرن اللقاء بغياب لاعب الوسط جمال موسيالا الذي تعرض لتمزق في عضلة الفخذ خلال التمارين.

وشخّص الطاقم الطبي لبايرن إصابة موسيالا (20 عاماً) بتمزق في "الألياف العضلية في فخذه الأيسر" بعد أن أنهى التدريب الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن موسيالا قد يغيب لعدة أسابيع.

"هذه إشارة جيدة"

على غرار بايرن، حقق دورتموند بداية موفقة لكن فوزه افتتاحاً على ضيفه كولن 1-0 جاء بهدف في الدقيقة 88 سجله الهولندي دونييل مالن.

ويحل فريق المدرب إيدين تيرزيتش السبت ضيفاً على بوخوم الذي حقق بداية قاسية جداً بخسارته أمام شتوتغارت بخماسية نظيفة.

وأفاد تيرزيتش بعد الفوز الافتتاحي الصعب "أننا لسنا راضين، الشبان غير راضين، وهذه إشارة جيدة. نحن سعداء للحصول على النقاط الثلاث".

وتحمل العودة الى ملعب بوخوم ذكريات سيئة لدورتموند الذي اكتفى بالتعادل 1-1 في المرحلة الثلاثين من الموسم الماضي، أي قبل أربع مراحل على ختام الموسم، ما حرمه من نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل كسر احتكار بايرن والفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2012.

وبعد خسارته افتتاحاً أمام باير ليفركوزن 2-3 خارج الديار، يتواجه لايبزيغ، ثالث الموسم الماضي، الجمعة في افتتاح المرحلة مع ضيفه شتوتغارت المنتشي من خماسيته في مرمى بوخوم، قبل مواجهته الأصعب في المرحلة التالية في أرض أونيون برلين رابع الموسم الماضي الساعي الى تأكيد فوزه الكبير على ماينتس 4-1 من خلال العودة من ملعب دارمشتات بالنقاط الثلاث.

ويحل ليفركوزن السبت ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ باحثاً أيضاً عن تأكيد بدايته الواعدة مع مدربه الإسباني تشابي ألونسو، فيما يلعب أينتراخت فرانكفورت الأحد مع مضيفه ماينتس، على أن يلتقي السبت فرايبورغ مع فيردر بريمن، كولن مع فولفسبورغ وهايندهايم مع هوفنهايم.

© 2023 AFP