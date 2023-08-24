بطولة إنكلترا: بوكيتينو لتجنب الفوضى في بحث تشلسي عن تعاقدات جديدة

لندن (أ ف ب) – قال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشلسي الانكليزي لكرة القدم الخميس إنه يشعر بالقلق من إحداث فوضى في النادي من خلال تمديد فورة إنفاقه عبر التعاقد مع مهاجم جديد.

© جاستن تاليس / ا ف ب

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وفي ظل الإصابات التي لحقت بالفرنسي كريستوفر نكونكو والألباني أرماندو برويا والأوكراني ميخايلو مودريك وكارني شوكويميكا، يجد بوكيتينو نفسه أمام احتمال التعاقد مع مهاجم جديد قبل اقفال سوق الانتقالات في الأوّل من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأنفق نادي غرب لندن أكثر من 442 مليون دولار منذ نهاية الموسم الماضي، حيث قام بوكيتينو بتجديد الفريق الذي عانى من تراجع نتائجه قبل وصوله في حزيران/يوليو (حلّ في المركز 12).

لكن مدرب توتنهام وباريس سان جرمان الفرنسي السابق يعلم أن الفريق المدجج باللاعبين يمكن أن يتسبب بمشكلات داخل أروقته.

قال بوكيتينو خلال مؤتمر صحافي عقده عشية استضافة فريقه لوتون تاون ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري "من السهل القول إننا ربما نحتاج إلى مهاجم آخر، لكن أعتقد أن لدينا لاعبين مهاجمين بحاجة إلى التعافي".

وتابع "إذا تعاقدت مع بعض اللاعبين الذين ربما لن يكونوا لائقين أو احتاجوا إلى التكيّف مع الدوري الإنكليزي الممتاز، فربما سنقضي الوقت نفسه الذي تحتاجه لانتظار برويا أو نكونكو أو كارني (للتعافي) وبعد ذلك ستخلق فوضى للفريق".

وأردف "لهذا السبب نحاول العمل بجد لتحليل كل موقف على حدة ومحاولة اتخاذ القرار الأفضل".

أكد تشلسي تعاقده مع المهاجم البرازيلي ديفيد واشنطن من سانتوس مقابل 17 مليون جنيه إسترليني، لكنه قد يعير اللاعب البالغ 18 عاماً بدلاً من ضمه إلى فريقه الأول على الفور.

ولم تكن بداية بوكيتينو مع "البلوز" على قدر الآمال، اذ تعادل مع ليفربول 1-1 وخسر أمام وست هام 1-3، وما زال يبحث عن أول فوز له في بريميرليغ.

يدرك بوكيتينو أن التعاقد مع مهاجم يتمتع بالخبرة سيساعده في تحقيق آماله في إعادة النادي إلى المسار الصحيح بسرعة، حيث يمتلك أصغر تشكيلة في الدوري مع معدل يبلغ 23.7 عاماً.

قال"سنفوز، سننجح بالطريقة التي سيقتنع بها اللاعبون بالأفكار والفلسفة والطريقة التي نلعب بها، هي مسألة وقت فقط".

وبالإضافة إلى غياب مهاجمي تشلسي، يفتقد بوكيتينو أيضا للاصابة المدافعين ريس جيمس وتريفوه توم شالوباه والفرنسيين ويسلي فوفانا وبينوا بادياشيل. في حين لم يقنع مويسيس كايسيدو، المنضم من برايتون مقابل صفقة قياسية بريطانية قرابة 150 مليون دولار، خلال مشاركته الأولى بعدما دخل بديلاً في الشوط الثاني أمام وست هام.

دعا بوكيتينو إلى التحلي بالصبر مع تكيّف لاعب خط الوسط الإكوادوري وبقية لاعبيه الجدد مع تشلسي، قائلاً "من غير الواقعي أن نتوقع اليوم أفضل ما في كايسيدو و(البلجيكي روميو) لافيا و(الفرنسي أكسيل) ديساسي، كل اللاعبين الذين وصلوا في اللحظات الأخيرة، مع بضعة أيام فقط من العمل معنا وبدء المنافسة...".

وختم "هي مسألة وقت فقط لتجميع كل شيء معا والبدء في تقديم الأداء. ليس لديّ شك في جودة الفريق".

© 2023 AFP