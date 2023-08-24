بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يتعاقد مع البلجيكي دوكو

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تعاقد مانشستر سيتي بطل أوروبا وانكلترا لكرة القدم الخميس مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو قادماً من رين الفرنسي في صفقة لمدة خمسة أعوام.

© راوول مي / ا ف ب

الجناح البلجيكي جيريمي دوكو خلال مباراة منتخب بلاده أمام استونيا في تصفيات أمم أوروبا 2024 في تالين في 20 حزيران/يونيو 2023

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وأشارت وسائل اعلام أن سيتي صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي ظفر بجهود دوكو (21 عاماً) مقابل 70 مليون دولار، علما ان عقد الاخير مع رين كان سينتهي في حزيران/يونيو 2025.

قال دوكو في بيان لسيتي "هو يوم عظيم بالنسبة لي على المستوى الشخصي والمهني".

وتابع "مانشستر سيتي هو أفضل فريق في عالم كرة القدم، لذا فإن الانضمام إليه هو شيء خاص جدا بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف "أنا لاعب شاب، وأمامي الكثير من التعلم والتطور. العمل مع (المدرب الإسباني) بيب (غوارديولا) وطاقمه، واللعب جنبا إلى جنب مع هؤلاء اللاعبين المتميزين، سيجعلني لاعبا أفضل بكثير".

من ناحيته، كتب النادي الانكليزي "مانشستر سيتي هو الفائز بتأكيد توقيع جيريمي دوكو. وقّع اللاعب البالغ 21 عاما على عقد لمدة خمس سنوات (...) حتّى عام 2028".

سجل دوكو 12 هدفاً في 92 مباراة في مختلف المسابقات مع رين المنتقل الى صفوفه عام 2020 مقابل 26 مليون يورو من أندرلخت الذي بدأ خطواته الاولى معه في عالم الكرة المستديرة.

وبات الدولي دوكو (14 مباراة، سجل هدفين) ثالث صفقات سيتي خلال سوق الانتقالات بعد تعاقده مع الثنائي الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش ويوشكو غفارديول.

ونشط سيتي في سوق الانتقالات من أجل تعويض رحيل الدولي الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي، في حين من المتوقع أن يعزز خط وسطه بلاعب جديد بعد اصابة صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين في أوتار ركبته وخضوعه لجراحة ستبعده عن الملاعب لفترة 4 أشهر.

© 2023 AFP