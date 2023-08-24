تحطم طائرة ومقتل بريغوجين: فرضية الانتقام مرجّحة... والأسئلة كثيرة

باريس (أ ف ب) – لا تزال الظروف الدقيقة المحيطة بالوفاة المرجحة لزعيم مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين غير واضحة الخميس، الا أن قناعة راسخة بدأت تتولّد لدى العديد من المحللين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقم من "طاهيه" السابق.

© أولغا مالتسيفا / أ ف ب

عناصر من الشرطة في موقع تحطم طائرة يرجح أن يفغيني بريغوجين كان على متنها في 24 آب/أغسطس 2023

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حفلت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي الروسية، أكانت لحسابات قريبة من المعارضة أو من فاغنر، بالترجيحات التي تتوافق مع تحليلات مراكز الأبحاث الغربية: حياة بريغوجين أصبحت مهددة مذ تمرّد على القيادة العسكرية في حزيران/يونيو.

وقالت مؤسسة شركة "آر بوليتيك" للتحليل تاتيانا ستانوفايا "قلما تهمّ أسباب تحطّم الطائرة، فالجميع سيرون ثأرا وانتقاما، والكرملين لن يناقض بالضرورة وجهة النظر هذه".

ولم يعلّق الكرملين أو وزارة الدفاع الروسية بعد على الحادث الذي يرجح أن يكون قد أودى بحياة بريغوجين.

وحتى الخميس، لم تقدّم السلطات الروسية رواية مرجحة لأسباب تحطم الطائرة، ما ترك الباب مفتوحا أمام سيل من التكهنات والأسئلة بشأنه.

- صاروخ دفاع جوي؟ -

فتحت السلطات تحقيقا بشأن انتهاك قواعد الملاحة الجوية. وحضر عناصر من لجنة التحقيق التي تتولى البحث في الجرائم الخطرة، الى مكان التحطم بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الحادث.

لم يعد لمجموعة فاغنر أي حساب رسمي على منصات التواصل منذ 26 حزيران/يونيو، وآخر ما نشرته كان تسجيلا صوتيا لبريغوجين. لكن حسابات قريبة منها تحدثت عن اسقاط الطائرة بصاروخ من نظام "أس-300" للدفاع الجوي، من دون أدلة على هذه الفرضية.

وسارعت الحسابات على منصات التواصل الى طرح هذه الفرضية بعيد الإعلان عن تحطم الطائرة. وتحدث حساب باسم "غراي زون" عن "آثار (خطوط) بيضاء" لصواريخ الدفاع الجوي، وفق شريط مصوّر قيل إنه يظهر الطائرة أثناء سقوطها.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة هذا الفيديو المتداول.

لكن صورا وأشرطة أخرى أمكن التحقق منها، تظهر الطائرة التي ورد اسم بريغوجين على لائحة ركابها، وهي تسقط من الجو بطريقة لولبية.

وألمحت رئيسة تحرير شبكة "آر تي" التلفزيونية التي تعدّ مقربة من الكرملين، الى فرضية قتل بريغوجين.

وكتبت عبر منصات التواصل "شخصيا، أميل الى (الفرضية) الأكثر ترجيحا".

قيادات فاغنر

تحطمت الطائرة في منطقة تفير شمال موسكو خلال رحلة بين العاصمة ومدينة سان بطرسبرغ. وكان على متنها عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وفق قائمة نشرتها هيئة الطيران.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة.

ونشر موقع "دوسييه" ("ملف") التابع لرجل الأعمال المعارض ميخائيل خودوركوفسكي المقيم في المنفى، نبذات مقتضبة عمن كانوا على متن الطائرة، وبعضهم من كبار قادة فاغنر.

كان أبرزهم الذراع اليمنى لبريغوجين دميتري أوتكين، الرجل الحليق الرأس والمعروف بملامحه الصلبة وآرائه المتعاطفة مع النازيين الجدد، والذي يعتقد أنه عمل سابقا في صفوف جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية.

ووفق الموقع، كان أوتكين "المسؤول عن القيادة والتشكيل القتالي" لفاغنر".

معه كان فاليري تشيكالوف، أحد مديري شركة "كونكورد" التي أسسها بريغوجين، وعمل معه منذ مطلع القرن الحالي. وهو أشرف على مشاريعه المدنية في العالم مثل "التنقيب الجيولوجي، انتاج النفط، أو الزراعة"، وفق الموقع.

أسئلة

يقدم محللون سلسلة من الأسباب التي تضع اغتيال بريغوجين بقرار من قمة الهرم في موسكو، على رأس الفرضيات المرجحة: غضب بوتين جراء التمرد المسلح في حزيران/يونيو، تاريخ الرئيس الروسي في القضاء على معارضيه، وتشدد الكرملين حيال أي معارضة منذ غزو أوكرانيا في 2022.

وكتب خودوركوفسكي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "لو كانت روسيا دولة طبيعية، لكان تمرده أدى الى محاكمته"، مضيفا "بصرف النظر عن رأينا ببريغوجين، لا يعقل قتل شخص من دون محاكمة، خصوصا وأنه لم يكن مختبئا".

وتابع "لكن في عالم بوتين، عالم رجال العصابات، هذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بالأمور. من يدري ما كان (بريغوجين) ليقول خلال المحاكمة...".

من جهته، ذكر الباحث في مركز "روسي" البريطاني سامويل راماني بأن "ألكسندر ليتفينينكو وآنا بوليتكوفسكايا انتقدا حرب الشيشان مطلع الألفية وتم اغتيالهما في 2006".

وأضاف "بوتين اعتاد على الثأر المتأخر. مقتل بريغوجين أتى مبكرا".

وطرح السفير الأميركي السابق في موسكو مايكل ماكفاول أسئلة إضافية عبر "إكس"، منها "لماذا اختار بوتين قتل بريغوجين بهذه الطريقة الدرامية؟ لماذا سمح لبريغوجين بلقاء قادة أفارقة خلال قمة سانت بطرسبرغ" في تموز/يوليو.

كما سأل عن سبب السماح لمؤيدي فاغنر "بالتحدث عن الانتقام عبر منصات التواصل الاجتماعي الآن".

© 2023 AFP