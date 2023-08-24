ترامب الغائب عن المناظرة الجمهورية يحمل على بايدن ومنافسيه الجمهوريين

واشنطن (أ ف ب) – هاجم ترامب منافسيه لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض والرئيس الديموقراطي جو بايدن في مقابلة بثت الأربعاء على منصّة "إكس" (تويتر سابقا) بالتزامن مع أول مناظره للمرشحين للانتخابات التمهيدية الجمهورية.

© كريس ديلماس / ا ف ب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة أجراها معه الصحافي المحافظ تاكر كارلسون معروضة على شاشة هاتف جوال في ولاية ميلووكي في 23 آب/أغسطس 2023

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وقال ترامب منذ الدقائق الأولى من المقابلة المسجلة مسبقا التي أجراها معه مقدم البرامج سابقا على فوكس نيوز تاكر كارلسون "قررت أنه من الأنسب لي ألّا أشارك في المناظرة" التي تجري في ميلووكي بولاية ويسكنسن.

وأضاف "هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين ... وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر حتى أن يكونوا مرشّحين للرئاسة؟".

ورد الملياردير على مدى حوالى 45 دقيقة على أسئلة كارلسون الذي يجسّد الأوساط الأميركيّة المحافظة، في مقابلة شملت مواضيع متنوعة وغير متوقعة أحيانا مثل وفاة الملياردير جيفري إيبستين في السجن بعد إدانته بتهمة استغلال قاصرات جنسيا، وقال عنه ترامب "أعتقد أنه انتحر على الأرجح"، وعلاقة الرئيس السابق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

لكنه ركز انتقاداته بشكل خاص ومتكرّر على بايدن الذي هزمه في انتخابات 2020 والمرشح لولاية ثانية.

وقال عنه "لا أظن أنه سيتمكن من الوصول إلى النهاية لكن لا أحد يعلم" مضيفا "أعتقد أن وضعه الذهني أسوأ من وضعه الجسدي، ولا يمكن القول إنه بطل رياضي".

وعن خصومه الجمهوريين، رأى ترامب أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس "حالة ميئوس منها"، وأعرب عن "خيبة أمله" حيال نائبه السابق مايك بنس.

كذلك، تحدث ترامب عن برنامجه مؤكدا أنه في حال انتخابه ستكون أولويّته "إغلاق الحدود" مع المكسيك للحد من الهجرة التي تمثل موضوعا حساسا في الولايات المتحدة.

وسئل عن احتمال نشوب حرب أهلية أو نزاع في الولايات المتحدة فأجاب "لا أدري" وتابع "ثمة مستوى من الحماس لم أشهدته من قبل. ثمة مستوى من الكراهية لم أشهدها من قبل، وهذا على الأرجح مزيج سيء".

وأكد ترامب الذي وجهت إليه تهم في أربع قضايا، أن هذه التهم "تافهة ولا معنى لها ومفتعلة".

وسيسلم ترامب نفسه الخميس في سجن في ولاية جورجيا حيث سيوضع قيد التوقيف لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه بكفالة في إطار التحقيق حول محاولاته لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.

© 2023 AFP