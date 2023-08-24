تنديد حقوقي باعتداء متطرفين على حانة استضافت عرضاً للمثليين ببيروت

بيروت (أ ف ب) – ندّد ناشطون حقوقيون الخميس باعتداء مجموعة مسيحية متطرفة تطلق على نفسها اسم "جنود الرب" على حانة في بيروت أثناء استضافتها عرضاً لأفراد مجتمع الميم-عين، معتبرين ما حدث "منعطفاً خطيراً" تجاه هذه الفئة في لبنان.

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ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة تصعيداً في الخطاب المعادي للمثليين يقوده حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في البلاد، في وقت يجرّم فيه القانون العلاقات "المنافية للطبيعة" بالسجن لمدّة تصل إلى سنة.

وهاجم أكثر من عشرة أشخاص من مجموعة "جنود الرب" الحانة الواقعة في منطقة مار مخايل بينما كانت تستضيف عرضاً لأفراد الميم-عين ليل الأربعاء، وفق ما قال لوكالة فرانس برس الخميس شهود عيان طلبوا عدم نشر أسمائهم لأسباب أمنية.

وأغلق العاملون في الحانة، بحسب الشهود، الأبواب لحماية العشرات من رواد المكان، في وقت اعتدى فيه عناصر المجموعة على عدد منهم لفظياً وجسدياً وتسبّبوا بأضرار مادية في الخارج.

وقال أحد الشهود إنّ عناصر من المجموعة ردّدوا مراراً عبارة "نحن جنود الرب، ستحترقون في نار جهنم".

وفي تسجيل فيديو تمّ تداوله عبر الإنترنت، يصرخ أحد عناصر المجموعة أثناء الاعتداء "ممنوع الترويج للمثليين، ما زلنا نخاطبكم وهذه البداية. حذّرناكم مئة مرة".

وسبق للمجموعة ذاتها أن حرّضت الصيف الماضي ضدّ المثليين. ونشرت حينها مقطعاً مصوراً يظهر شباناً غاضبين، يقتلع أحدهم وروداً بألوان قوس القزح رفعت على لافتة إعلانية مع وسم #الحب_يزهر_دوماً.

وقال لفرانس برس جورج ورديني، وهو عضو في مجموعة "براود ليبانون" التي تدافع عن حقوق المثليين إنّ "الحادثة تمثّل كيفية ترجمة الكراهية من خطاب وتحريض إلى عنف منظّم".

وأضاف "خطاب الكراهية والتحريض والترهيب الذي أطلقه حزب الله تخطّى حدوده السياسية والمناطقية، وشجّع التطرّف في بيئات أخرى".

ويقود حزب الله حملة منذ أسابيع تستهدف المثليين، انضم اليها رجال دين من طوائف أخرى ومسؤولون.

وقال الأمين العام للحزب حسن نصرالله إنّ المثليين يشكّلون "خطراً داهماً" على المجتمع، وإنّ عقوبتهم هي "إقامة الحدّ" عليهم.

ودعا نصرالله بداية الشهر الحالي إلى مقاطعة بضائع تحمل ألوان قوس القزح، أشهر شعارات المثليين، ما أثار ردود فعل ساخرة. إلا أنّ البعض امتثل لطلبه ونشر صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لسلع مختلفة، بينها قوالب حلوى ومنتجات استهلاكية اعتُبرت أنّها تروّج للمثلية بسبب ألوانها.

وقالت رشا يونس، الباحثة في حقوق الميم-عين لدى منظمة هيومن رايتس ووتش لفرانس برس إنّ "الهجوم يؤشّر إلى منعطف خطير"، مضيفة "إنّه تجسيد لاستمرارية الخطاب المناهض لأفراد الميم-عين".

وحضّت منظمة العفو الدولية الخميس الحكومة اللبنانية على ضمان حماية كلّ فرد من العنف "بغضّ النظر عن هويته الجندرية أو ميوله الجنسية".

ورأت نائبة المديرة الإقليمية في المنظمة آية مجذوب أنّ الاعتداء يشكّل "تصعيداً مثيراً للقلق"، مناشدة السلطات "ضمان محاسبة المهاجمين".

ورغم أنّ لبنان يُعدّ أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة مع دول عربية، إلا أنّه جرى إلغاء نشاطات عدّة لمجتمع الميم- عين خلال السنوات الماضية.

وتواجه هذه الفئة تمييزاً ورفضاً اجتماعياً ما يجعل ظروف معيشة أفرادها أمراً صعباً في بلد تُجرّم فيه العلاقات المثلية ويضطر كثر الى إخفاء هويتهم الجنسية.

وتقدّم عدد من النواب في تموز/يوليو الماضي باقتراح قانون لإلغاء مادة قانونية تجرّم العلاقات المثلية، ما أثار انتقادات لاذعة طالت عدداً منهم.

© 2023 AFP