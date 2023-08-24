لابورت يودع سيتي بانتظار انتقال محتمل الى النصر

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – وَدَّعَ المدافع الإسباني أيمريك لابورت فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في انتظار انتقال محتمل الى النصر السعودي حيث سينضم الى مجموعة من النجوم الكبار، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو مانيه.

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ونشر لابورت مقطع فيديو على منصة "أكس" (تويتر سابقاً) بدأه بلقطات من لحظات توقيعه عقد انضمامه الى سيتي في كانون الثاني/يناير 2018 قادماً من أتلتيك بلباو وتضمن مشاهد من تدخلاته الدفاعية وأهدافه واحتفالاته بالألقاب، مرفقاً إياه برسالة وداعية.

وقال الفرنسي الأصل البالغ من العمر 29 عاماً في الرسالة التقديمية لمقطع الفيديو "أعزائي الـ+سيتيزينس+، أردت اليوم أن أشارككم قصة... لقد دامت لخمسة أعوام ونصف لا تنسى. الكثير من الذكريات التي سأبقيها على الدوام في قلبي".

وأفادت تقارير عدة أن لابورت توصل الى اتفاق مع النصر للانضمام الى صفوفه بعدما وجد نفسه يصارع على مركز له في تشكيلة المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا في ظل وجود الهولندي نايثن أكيه والسويسري مانويل أكانجي والتعاقد مع الكرواتي يوشكو غفارديول.

وكشفت بعض التقارير أن توتنهام وأرسنال الإنكليزيين مهتمان بضم لابورت، لكنه فضل الالتحاق بركب المنضمين هذا الصيف الى الدوري السعودي، بينهم زميله في سيتي الجزائري رياض محرز المنتقل الى الأهلي.

وتوجه لابورت، الفائز مع سيتي بلقب الدوري الممتاز خمس مرات والكأس المحلية مرتين وكأس الرابطة ثلاث مرات والأهم دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يتبعه هذا الصيف بالكأس السوبر الأوروبية، بالشكر الى "جميع من جعل هذه الرحلة ممكنة... كان شرف ومن دواعي سروري أن أرتدي هذه الألوان (اللونان الأزرق والأبيض)، وآمل أن تتذكروني بطريقة جيدة..".

وتابع "أشكركم مرة أخرى على كل شيء. أتمنى لكم حظاً سعيداً في المستقبل وسأتابعكم دائماً يا رفاق. حتى نلتقي مجدداً".

وبعدما فاجأ العالم بضمه رونالدو في كانون الثاني/يناير، نشط النصر في ابرام الصفقات المدوية هذا الصيف، على غرار العديد من الأندية السعودية، معززاً صفوفه بمانيه من بايرن ميونيخ الألماني، العاجي سيكو فوفانا من لنس الفرنسي، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر الإيطالي، البرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنكليزي، وأخيراً البرتغالي أوتافيو من بورتو.

© 2023 AFP