محكمة روسية تمدّد توقيف الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش ثلاثة أشهر

موسكو (أ ف ب) – مدّدت محكمة روسية الخميس لثلاثة أشهر الحبس الموقت للصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش الذي أوقف نهاية آذار/مارس في روسيا بتهمة التجسّس التي ينفيها.

© ناتاليا كوليسنيكوفا / اف ب/ارشيف

غيرشكوفيتش خلال جلسة استماع في 22 حزيران/يونيو 2023 في موسكو

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وجاء في بيان للجهاز الإعلامي لمحكمة ليفورتوفسكي في العاصمة الروسية "مدّدت فترة الحبس ثلاثة أشهر (...) حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر".

وسارعت صحيفة وول ستريت جورنال التي يعمل غيرشكوفيتش لحسابها إلى التنديد بالقرار.

وقالت الصحيفة الأميركية في بيان "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنّه تمّ احتجازه بشكل تعسفي وغير مشروع لمجرد قيامه بعمله كصحافي".

وأضافت أنّ "الاتّهامات التي لا أساس لها ضده كاذبة تماما ونواصل الدعوة للإفراج عنه فوراً. الصحافة ليست جريمة".

بدورها، دعت الخارجية الاميركية إلى الافراج فورا عن الصحافي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن "التهم الموجهة الى إيفان غيرشكوفيتش لا أساس لها من الصحة. مرة أخرى، ندعو روسيا إلى إطلاق سراح إيفان فورا".

وفي برلين، نددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالقرار، مؤكدة في مؤتمر صحافي انه يعكس "العنف الوحشي" للسلطات في روسيا حيث "لا محاكمة عادلة".

من جهتها، دعت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، روسيا "للتوقف عن مقاضاة الصحافيين لقيامهم بواجبهم المهني".

وقال كارلوس مارتينيز دو لا سيرنا المسؤول في لجنة حماية الصحافيين في بيان إنّ "كلّ تمديد جديد لاحتجاز إيفان غيرشكوفيتش يمثّل ضربة لحرية الصحافة في روسيا واعتداء على عمل المراسلين الأجانب في البلاد".

غير مسبوق

ومنع الصحافيون من حضور جلسة الخميس التي كانت مغلقة. وامتنعت إحدى محاميات الصحافي عن الإدلاء بأيّ تصريح لدى خروجها من المحكمة.

وكان تمديد فترة حبسه الاحتياطي شبه مؤكّد إذا نادراً ما يُفرج القضاء الروسي عن موقوفين ينتظرون محاكمتهم بتهم بهذه الخطورة.

وأوقفت القوى الأمنية الروسية غيرشكوفيتش خلال إجرائه تحقيقاً في إيكاترنبورغ بمنطقة الأورال في 29 آذار/مارس الماضي.

وهو موقوف منذ ذلك التاريخ في سجن ليفورتوفو في موسكو الذي يستخدمه جهاز الأمن الفدرالي لإبقاء الموقوفين في عزلة شبه تامة.

وسَجن صحافي أجنبي معتمد من قبل السلطات الروسية أمرٌ غير مسبوق منذ الحقبة السوفياتية.

والصحافي البالغ 31 عاما والذي عمل في السابق لحساب وكالة فرانس برس في موسكو، متّهم بالتجسّس ويواجه في إطار هذه التهمة احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاما لكنّه ينفي هذه التهم وكذلك تفعل واشنطن وصحيفته والمقربون منه.

ولم تدعم روسيا حتى الآن هذه الاتهامات بأي دليل علني، وقد صنفت الإجراءات برمتها على أنها سرية. ولم يكشف عن أي موعد لبدء محاكمته حتى الآن.

بصحة جيدة

ويندرج توقيفه في إطار توترات دبلوماسية كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا جراء النزاع في اوكرانيا، إذ تدعم واشنطن كييف عسكريا وماليا في مواجهة موسكو.

وفي 14 آب/أغسطس، زارت لين تريسي سفيرة الولايات المتحدة لدى روسيا إيفان غيرشكوفيتش للمرة الثالثة، وأكدت على لسان متحدث باسمها أنه لا يزال بصحة جيدة.

وفي السنوات الأخيرة، أوقف مواطنون أميركيون عديدون وحكم عليهم بعقوبات طويلة في روسيا فيما اتهمت واشنطن موسكو بالسعي إلى مبادلتهم بروس مسجونين في الولايات المتحدة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أُطلق سراح لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر، المُدانة في روسيا بتهم تهريب الحشيش، مقابل الإفراج عن فيكتور بوت تاجر الأسلحة الروسي المسجون في الولايات المتحدة.

ويقضي بول ويلان الجندي السابق في البحرية الأميركية حكماً بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس، وقد دعت وزارة الخارجية الأميركية مرة أخرى الخميس إلى إطلاق سراحه.

والأسبوع الماضي تمّ حبس جين سبكتور، المواطن الأميركي المتهم أيضا بـ "التجسس"، ولا تُعرف حتى الآن سوى تفاصيل محدودة عن قضيته.

© 2023 AFP