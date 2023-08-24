مونديال السلّة: قائد المنتخب الاميركي برونسون يؤكد "رغبتهم باستعادة اللقب"

مانيلا (أ ف ب) – قال قائد المنتخب الاميركي لكرة السلّة، جايلن برانسون، الخميس، بأنّ "الغرور سيوضع جانبًا"، عندما تسعى بلاده الى محو خيبة المشاركة الكارثية السابقة قبل أربعة أعوام واستعادة لقب كأس العالم لكرة السلّة.

© جوزيبي كاكاتشي / ا ف ب/ا ف ب

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ينطلق المونديال السلّوي الذي يضمّ 32 منتخبًا، الجمعة في كل من الفيليبين واليابان واندونيسيا، حيث تستهل الولايات المتحدة بطلة العالم خمس مرات مشوارها بمواجهة نيوزيلندا بعد يوم واحد.

الاميركيون، الذين ينافسون في المجموعة الثالثة في مانيلا، يبحثون عن اعادة احكام قبضتهم على العرش العالمي بعد نكستهم المروعة باحتلال المركز السابع في مونديال 2019 الذي اقيم في الصين وتُوّج بلقبه المنتخب الاسباني.

واختار مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيفن كير تشكيلة شابة وموهوبة لخوض غمار مونديال 2023، وأوضح برانسون انّهم "يملكون هدفًا واحدًا وهو الفوز".

وقال صانع لعب نيويورك نيكس "في كل مرة ننزل فيها إلى الملعب، يكون الأمر يتعلق بكيفية أن نكون أفضل مما كنا عليه بالأمس، هذه هي عقليتنا".

وتابع "لدينا الكثير من اللاعبين الذين يأتون من مواقف مختلفة ويلعبون أساليب مختلفة في كرة السلة ولكن هنا، الغرور متروك عند الباب. كلنا نريد الفوز فقط".

والى جانب برانسون، يبرز لدى المنتخب الاميركي لاعبا جناح مينيسوتا تمبروولفز انتوني ادواردز وانديانا بايسرز تايريس هاليبورتون، بالإضافة الى أوستن ريفز من لوس انجليس ليكرز.

كذلك، يعوّل الاميركيون على مايكل بريدجز الذي اختير عام 2022 في التشكيلة الافضل دفاعيًا، ولاعب نيو أورليانز براندون انغرام وأفضل لاعب مبتدئ في الدوري عام 2023 باولو بانكيرو.

وقال كير انّ لاعبيه "متعطشون وعلى تطور مستمر".

وقال كير، الذي عمل كمساعد لغريغ بوبوفيتش في كأس العالم 2019 وفي أولمبياد طوكيو بعد ذلك بعامين "لدينا مجموعة جيدة حقًا تستمتع بالمسار معًا وتعمل بجد كل يوم".

وأضاف "نحاول أن نتحسن كل يوم وأن نكون مستعدين لأننا نعلم أن البطولة ستكون صعبة".

© 2023 AFP