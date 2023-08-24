مونديال القوى: الجامايكية دانييل وليامس تحرز ذهبية 100 م حواجز

بودابست (أ ف ب) – أحرزت العداءة الجامايكية دانييل وليامس اللقب العالمي الثاني لها في سباق 100 م حواجز، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست الخميس.

© أندري إيزاكوفيتش / ا ف ب/AFP

العداءة الجامايكية دانييل وليامس تلتقط صورة "سيلفي" مع الجماهير عقب فوزها بذهبية 100 م حواجز في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 24 آب/أغسطس 2023

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وظفرت وليامس (30 عاماً) بالذهب عندما حققت أسرع توقيت لها هذا الموسم بزمن قدره 12.43 ثانية، متقدمة على البطلة الأولمبية البورتوريكية جاسمين كاماتشو-كوين (12.44 ث) والأميركية كيندرا هاريسون (12.46 ث).

في المقابل، حلّت حاملة اللقب النيجيرية توبي أموسان والفائزة بذهبية 2019 الأميركية نيا علي في المركزين السادس والثامن توالياً.

وقالت علي (34 عاماً) التي كان صديقها البطل الأولمبي الكندي في 200 م أندري دي غراس وأولادها الثلاثة في منصات الجماهير "لا أعرف ما الذي حصل. لقد اصطدمت بشكل مفاجئ بالحاجز الأول".

© 2023 AFP