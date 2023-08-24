مونديال القوى: ذهبية الوثب الطويل لليوناني تينتوغلو

بودابست (أ ف ب) – ظفر العداء اليوناني ميليتياديس تينتوغلو بذهبية الوثب الطويل الخميس، في اليوم السادس من مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

اليوناني ميليتياديس تينتوغلو محتفلاً بفوزه بذهبية الوثب الطويل في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 24 آب/أغسطس 2023 © كيريل كودريافتسيف / ا ف ب/AFP

إعلان اقرأ المزيد وفي محاولته السادسة والأخيرة، حقق تينتوغلو أفضل قفزة له هذا الموسم بمسافة 8.52 م. ويالتالي تفوّق على الجامايكيين واين بينوك الثاني (8.50 م) وتاجاي غايلي الثالث (8.27 م). وكان اليوناني الذي حصد فضية مونديال القوى في يوجين الأميركية العام الماضي، قد فاز بالذهبية الأولمبية في طوكيو عام 2021. © 2023 AFP