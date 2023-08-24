مونديال القوى: ذهبية رمي المطرقة للكندية رودجرز
بودابست (أ ف ب) – حققت الكندية كامرين رودجرز ذهبية رمي المطرقة للسيدات الخميس، في بطولة العالم لألعاب القوى بالعاصمة المجرية بودابست.
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وضمنت رودجرز التي فازت بفضية مونديال يوجين العام الماضي، ذهبيتها الخميس، برمية بلغت 77.22 متراً في محاولتها الأولى.
وتفوّقت رودجرز على الأميركيتين جايني كاسانافويد التي حلت ثانية برمية 76.36 م، وديانا برايس في المركز الثالث (75.41 م).
وفشلت الأميركية بروك أندرسن، حاملة اللقب، والبطلة الأولمبية البولندية ثلاث مرات أنيتا فلودارشيك في بلوغ النهائي.
© 2023 AFP