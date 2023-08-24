مونديال القوى: ذهبية 400 م حواجز للهولندية فيمكي بول
بودابست (أ ف ب) – حققت العداءة الهولندية فيمكي بول لقب سباق 400 م حواجز للسيدات الخميس، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.
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واستفادت بول من غياب حاملة اللقب الأميركية سيدني ماكلافلين، لتعوّض إخفاقها في التتابع 4 مرات 400 م مختلط، وتخطف الذهبية بزمن قدره 51.70 ثانية.
وكانت الفضية للأميركية شاميير ليتل (52.80 ث) والفضية للجامايكية راشل كلايتون (52.81 ث).
وحققت بول، قبل عام، إنجازاً باهرا باحرازها ثلاثية أوروبية في ميونيخ، في سباقات 400 م، 400 م حواجز، والتتابع 4 مرات 400 م للسيدات.
© 2023 AFP