مونديال القوى: ذهبية 400 م حواجز للهولندية فيمكي بول

بودابست (أ ف ب) – حققت العداءة الهولندية فيمكي بول لقب سباق 400 م حواجز للسيدات الخميس، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

نشرت في: آخر تحديث:

العداءة الهولندية فيمكي بول بعد فوزها بذهبية سباق 400 م حواجز للسيدات في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 24 آب/أغسطس 2023
العداءة الهولندية فيمكي بول بعد فوزها بذهبية سباق 400 م حواجز للسيدات في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 24 آب/أغسطس 2023 © كيريل كودريافتسيف / ا ف ب/AFP
إعلان

واستفادت بول من غياب حاملة اللقب الأميركية سيدني ماكلافلين، لتعوّض إخفاقها في التتابع 4 مرات 400 م مختلط، وتخطف الذهبية بزمن قدره 51.70 ثانية.

وكانت الفضية للأميركية شاميير ليتل (52.80 ث) والفضية للجامايكية راشل كلايتون (52.81 ث).

وحققت بول، قبل عام، إنجازاً باهرا باحرازها ثلاثية أوروبية في ميونيخ، في سباقات 400 م، 400 م حواجز، والتتابع 4 مرات 400 م للسيدات.

© 2023 AFP

مشاركة :