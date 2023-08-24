مونديال القوى: ذهبية 400 م للجامايكي أنتونيو واتسون

بودابست (أ ف ب) – حقق الجامايكي أنتونيو واتسون مفاجأة بفوزه بذهبية سباق 400 م للرجال الخميس، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

© كيريل كودريافتسيف / ا ف ب/AFP

العداء الجامايكي أنتونيو واتسون محتفلاً بانتزاعه ذهبية سباق 400 م للرجال في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 24 آب/أغسطس 2023

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وتمكّن واتسون (21 عاماً) من تطويق عنقه بالمعدن الأصفر بعدما سجل 44.22 ثانية، ليتقدّم على الفائز بالفضية البريطاني ماتيو هادسون-سميث (44.31 ث) والأميركي كوينسي هول صاحب البرونزية (44.37 ث).

أما الجنوب إفريقي حامل الرقم القياسي العالمي وايدي فان نيكرك، فأنهى السباق في المركز السابع بتوقيت 45.11 ث، فيما أقصي بطل أولمبياد لندن 2012 كيراني جيمس من غرينادا عن المنافسة.

© 2023 AFP