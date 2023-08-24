مونديال القوى: ذهبيتان جديدتان للإسبانيين مارتن وبيريس في سباقات المشي

بودابست (أ ف ب) – أضاف كل من الإسبانيين ألفارو مارتن وماريا بيريس ذهبية ثانية في رصيده ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، بعد احرازهما لقبي سباق 35 كلم مشياً للرجال والسيدات الخميس في بودابست.

© اتيلا كيسبندك / ا ف ب

الإسبانيان ألفارو مارتن (يسار) وماريا بيريس المتوجان بسباق 35 كلم مشياً في مونديال العاب القوى في بودابست

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وكان مارتن (29 عاماً) قد توّج قبل خمسة أيام بذهبية سباق 20 كلم مشياً.

قطع شريط خط الوصول في ميدان الأبطال بعد ساعتين و24 دقيقة و30 ثانية، متقدمّا بفارق أربع ثوان على الإكوادوري براين دانيال (2:24:34 س)، فيما حلّ الياباني ماساتورا كاوانو ثالثاً (2:25:12 س) في هذه المسابقة غير الأولمبية.

أما بيريس (27 عاماً)، المتوّجة أيضاً بسباق 20 كلم مشياً، فتصدّرت بفارق كبير عن منافساتها مسجّلة 2:38:40، وهو رقم قياسي للبطولة، أمام حاملة اللقب البيروفية كيمبرلي غارسيا ليون (2:40:52 س) واليونانية أنتيغوني نتريسمبيوتي (2:43:22 س).

وبذهبيات إسبانيا الأربع في سباقات المشي خلال المونديال الحالي، احتل الفريق الأيبيري المركز الثاني في ترتيب الميداليات، وراء الولايات المتحدة (7).

© 2023 AFP