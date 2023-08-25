أن بي ايه: أنتيتوكونمبو يريد مزيدا من الضمانات لتمديد عقده مع باكس (تقرير)

نيويورك (أ ف ب) – أكد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس انه يحتاج إلى مزيد من الضمانات على أن فريقه سيظل منافساً على لقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين قبل تمديد عقده، وفق ما ذكر تقرير الجمعة.

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وسيكون النجم اليوناني البالغ 28 عاماً والذي قاد باكس إلى لقبه الأول منذ 50 عاماً في عام 2021، مؤهلاً للتوقيع على تمديد عقده الحالي الشهر المقبل، إلا انه قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز إنه يريد التزاماً أكبر من النادي للحفاظ على تشكيلة تنافسية قبل الموافقة على مثل هذه الصفقة.

وقال أنتيتوكونمبو "في الصيف المقبل، سيكون الأمر أكثر منطقياً للطرفين. وحتى ذلك الحين، لا أعرف".

وتابع "لن أكون أفضل نسخة من نفسي إذا كنت لا أعلم أن الجميع على الموجة ذاتها، الجميع يسعى للبطولة، الجميع سيضحي بوقته بعيداً عن عائلته كما أفعل"، مشدداً على "وإذا لم أشعر بذلك، فلن أوقّع".

ويدرك باكس أهمية الاحتفاظ بأفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين (2019 و2020) وأفضل لاعب في النهائيات (2021)، لكي يصون مكانته بين الكبار، علماً انه انهى الموسم الماضي في المركز الاول في المنطقة الشرقية وحقق أفضل سجل في تاريخه في الدوري مع 58 فوزا مقابل 24 هزيمة، لكنه مني بهزيمة غير متوقعة أمام ميامي هيت في الدور الاول من "بلاي أوف".

كما انهى باكس الدوري المنتظم لموسم 2021-2022 مع سجل تضمن 51 فوزا مقابل 31 هزيمة، لكنه سقط أمام بوسطن في الدور الثاني من الادوار الإقصائية.

وأردف أنتيتوكونمبو "الفوز بالبطولة يأتي في المرتبة الاولى. لا أريد أن أبقى في ذلا الفريق لمدة 20 عاما ولا أفوز ببطولة أخرى" و"أشعر أن جميع زملائي في الفريق يعرفون والنادي يعرف أنني أريد الفوز باللقب. طالما أننا على الموجة ذاتها وتم اظهار لي أننا سنسير معاً للفوز بالبطولة، فأنا أؤيد ذلك تماماً".

وفي خطوات تشير إلى جدية تعاطي باكس مع مسألة نجمه اليوناني، فقد أقال بعد خروجه من "بلاي أوف" مدربه مايك بودنهولزر، وعين بدلاً منه مساعد مدرب تورونتو أدريان غريفين. كما أعاد توقيع عقدين جديدين مع اللاعبين بروك لوبيز وكريس ميدلتون بعد تحررهما من عقديهما للبقاء في صفوفه على أمل التأثير على أنتيتوكونمبو بشأن صفقته التالية طويلة الأجل.

© 2023 AFP