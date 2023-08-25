العينات بعد تصريف مياه فوكوشيما ضمن المستويات الآمنة (الشركة المشغلة)

طوكيو (أ ف ب) – أظهرت عينات من مياه البحر أخذت بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط أن الإشعاعات فيها ضمن المستويات الآمنة، وفق ما أعلنت شركة تيبكو المشغلة للمحطة اليابانية الجمعة.

© فيليب فونغ / ا ف ب

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دفع بدء تفريغ نحو 1,34 مليون طن من المياه التي تم تجميعها في الموقع بعد 12 عاما على غمر المياه الناجمة عن تسونامي المحطة، الصين إلى حظر جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية.

وأجرت تيبكو ما قالت إنها اختبارات سريعة بعد ظهر الخميس عقب بدء عملية التصريف في المحيط الهادئ وأعلنت الجمعة بأن مستويات المواد المشعّة ما زالت ضمن الحدود الآمنة.

وقال كيسوكي ماتسو الناطق باسم تيبكو في مؤتمر صحافي "نؤكد أن القيمة التي تم تحليلها تعادل التركيز الذي تم حسابه والقيمة التي تم تحليلها هي أقل من 1500 بيكريل في الليتر" الواحد فيما مستوى الأمان الوطني هو 60 ألف بيكريل لليتر.

وأضاف أن النتائج "مشابهة لمحاكاة سابقة أجريناها وأقل بشكل كاف" من المستوى الآمن.

وقال "سنواصل إجراء التحاليل كل يوم على مدى الشهر التالي وحتى بعد ذلك ونواظب عليه".

وأكد "نأمل عبر تقديم تفسيرات سريعة ويسهل فهمها بأن نبدد مختلف المخاوف".

ذكرت وزارة البيئة اليابانية بأنها جمعت عيّنات لمياه البحر من 11 وقعا مختلفة الجمعة وسيتم تحليلها ونشر النتائج الأحد.

كما اصطادت وكالة الصيد نوعين من الأسماك في وقت مبكر الجمعة من مواقع محددة لأخذ العيّنات قرب أنبوب تم منه تصريف مياه فوكوشيما.

وأفاد وزير التجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا المسؤول عن السياسات النووية "من خلال نشر هذه البيانات يوميا بشكل شفاف للغاية، سنظهر بأن خطواتنا مبنية على أدلة علمية".

دعم وكالة الطاقة الذرية

تفيد تيبكو بأن المياه التي تعادل في كميّتها محتوى 500 مسبح أولمبي والناتجة عن تبريد بقايا ثلاثة مفاعلات تمّت تنقيتها من جميع العناصر المشعّة باستثناء التريتيوم وهي آمنة.

تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية صحة ذلك وأفادت الخميس بأن العيّنات المأخوذة من أول دفعة مياه مخففة أُعدّت ليتم تصريفها تظهر بأن مستويات التريتيوم ضمن الحدود الآمنة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية رافايل غروسي في بيان تواجد خبراء الهيئة الأممية "على الأرض هناك ليكونوا عيون المجتمع الدولي ويضمنوا بأن عملية التصريف تتم بناء على الخطة وتتوافق مع معايير السلامة المحددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

يتفق معظم المحللين مع ذلك رغم أن جماعة الضغط من أجل البيئة "غرينبيس" لفتت إلى أن عملية التنقية غير مجدية وبالتالي سيتم إطلاق كميّات كبيرة من الإشعاعات إلى المحيط.

أثارت خطوة اليابان حفيظة الصين التي ترى أن الخطوة تلوّث المحيط ووسّعت بالتالي نطاق حظر استيراد المنتجات البحرية اليابانية ليشمل البلاد بأكملها.

وكرر نيشيمورا دعوات رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى الصين، أكبر سوق للمأكولات البحرية اليابانية، للتراجع عن الحظر.

وأفاد نيشيمورا أن "الحكومة اليابانية.. ستطالب بشدة برفع القيود التي لا أساس لها بشكل فوري".

وأيّدت الحكومة الكورية الجنوبية التي تحاول تحسين العلاقات مع اليابان لمواجهة الصين عملية تصريف المياه رغم أنها أثارت قلق بعض السكان.

لكن حلفاء الصين في المحيط الهادئ، من حكومة جزر سليمان إلى المعارضة في فيجي، كرروا الجمعة الانتقادات التي توجهها بكين لليابان.وفي تصريح شديد اللهجة قال رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري إن إطلاق مياه فوكوشيما "له تأثير على شعبنا ومحيطاتنا واقتصادنا وسبل عيشنا".

ووجهت لليابان رسالة مماثلة من سوفا عاصمة فيجي الجمعة، حيث شارك المئات في تظاهرة رُفعت خلالها لافتات كُتب عليها "بحر خال من الأسلحة النووية!" و"حياة المحيط الهادئ مهمة".

نظم الاحتجاج حزب "فيجي أولاً" المعارض الذي سعى زعيمه رئيس الوزراء السابق فرانك باينيماراما إلى إقامة علاقات أوثق مع الصين أثناء توليه منصبه.

© 2023 AFP