اليونان تواجه حرائق لليوم السابع وارتفاع حصيلة القتلى إلى 21

اثينا (أ ف ب) – تتواصل جهود عناصر الإطفاء في اليونان الجمعة لمكافحة حرائق الغابات الكبرى المشتعلة لليوم السابع على التوالي في ظلّ وضع صعب خصوصًا في شمال البلاد وتحسّن ملحوظ على مداخل أثينا، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 21 شخصًا.

© انغيلوس تسوتسينيس / ا ف ب

متطوعون ينقذون خروفا من مزرعة طالتها نيران الحرائق في ب بلدة خاسيا قرب أثينا في 22 آب/اغسطس 2023

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وقال جهاز الإطفاء اليوناني الجمعة إنه عثر على جثة رجل في منطقة إيفروس في شمال اليونان، المنطقة نفسها التي عثر فيها الإثنين على جثة الضحية الاولى لحرائق هذا الاسبوع.

وكان عثر في هذه المنطقة أيضًا هذا الأسبوع على 19 جثة يعتقد أنها لمهاجرين بينهم طفلان. ونبّه مسؤولون إلى أن المنطقة نقطة دخول رئيسية للمهاجرين من تركيا المجاورة، لذلك يُخشى العثور على مزيد من الضحايا بين طالبي اللجوء الذين لم يتمكنوا من الهروب من النيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس خلال مؤتمر صحافي، "تشهد اليونان أصعب عام من حيث الظروف المناخية منذ بدء جمع بيانات الأرصاد الجوية".

وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي كان على عناصر الإطفاء مكافحة 516 حريقًا جديدًا.

ويستعر في إيفروس الحريق الأكبر، إذ امتدّت النيران التي اندلعت السبت قرب مدينة ألكسندروبولي الساحلية على مساحة تتجاوز 15 كيلومترا.

الأكبر في الاتحاد الأوروبي

باتت حرائق غابات ألكسندروبولي تعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي لعام 2023 وثاني أكبر حرائق منذ عام 2000، وفق التكتل القاري.

وقال الناطق باسم جهاز الإطفاء يانيس أرتوبيوس الجمعة لتلفزيون "إي آر تي" العام، "للاسف (حريق) منطقة إيفروس" هو الأشد بين كلّ الحرائق التي نواجهها في الوقت الراهن وتشكلّ هذه المنطقة "الجزء الأصعب" في مكافحة الحرائق الجمعة.

ويضرب الحريق بشكلّ خاص محمية داديا الوطنية التي تعدّ موطناً لطيور نادرة.

وأضاف أرتوبيوس أن بالقرب من أثينا "ليس هناك حاليا" حريق كبير مستعر "على جبل بارنيثا".

وتحسّنت ظروف حريق ثالث لا يزال مستعرا في بيوتيا في شمال أثينا، حيث كان لقي راع مسن حتفه الإثنين.

وعلى الرّغم من ذلك يبقى خطر اندلاع حرائق مرتفعًا الجمعة في وسط اليونان ومنطقة أثينا.

وكان وزير الحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس أكّد أنه تم رصد عدة محاولات لمشعلي حرائق لإضرام النار من جديد في جبل بارنيثا منذ صباح الخميس، مشيرًا إلى أن الشرطة وجهاز الاستخبارات يحققان في الحوادث.

وقال "سنتكمّن من إثبات أن هناك تدخلا" لإشعال حرائق في هذه المناطق.

وأضاف كيكيلياس "إنكم ترتكبون جريمة بحق البلاد، ولن تفلتوا من العقاب، سوف نجدكم وستحاسبون".

وأتت الحرائق على أكثر من 60 ألف هكتار في شمال اليونان وخمسة آلاف هكتار أخرى غرب أثينا، وفق تقديرات المرصد الوطني لحرائق الغابات الذي تديره جامعة أرسطو في تيسالونيكي.

© 2023 AFP