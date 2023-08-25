بطولة إنكلترا: ثنائية ستيرلينغ تمنح تشلسي فوزه الاول

لندن (أ ف ب) – سجل المهاجم الدولي رحيم ستيرلينغ ثنائية ليقود تشلسي الى فوزه الاول هذا الموسم على حساب ضيفه لوتون 3-0، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة.

© هنري نيكولز / ا ف ب

رحيم ستيرلينغ يحتفل بتسجيله لتشلسي ضد لوتون على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 25 آب/أغسطس 2023

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وبدأ النادي اللندني المثقل بالعديد من الاصابات في صفوف لاعبين من الصف الاول موسمه ببطء بتعادله مع ليفربول وخسارته أمام وست هام 3-1 الاسبوع الماضي، قبل أن ينتفض بهدفي ستيرلينغ (17 و68) وآخر للوافد الجديد السنغالي نيكولاس جاسكون (75).

وحقق تشلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر فوزه الاول على أرضه في الدوري منذ أوائل آذار/مارس الماضي.

ويعاني البلوز من العديد من الاصابات على غرار الوافد الجديد الفرنسي كريستوفر نكونكو والألباني أرماندو برويا والأوكراني ميخايلو مودريك وكارني شوكويميكا الذي أصيب خلال الخسارة ضد وست هام.

ويجد المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نفسه أمام احتمال التعاقد مع مهاجم جديد قبل اقفال سوق الانتقالات في الأوّل من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأجرى بوكيتينو تغييرًا واحدًا على التشكيلة التي بدأت أمام وست هام مشركًا الوافد الجديد مويزس كايسيدو أساسيًا على حساب شوكويميكا الذي خضع لعملية جراحية في الركبة من المتوقع أن تبعده ستة أسابيع، علمًا ان الاكوادوري لم يحقق بداية مثالية عندما دخل بديلا الاسبوع الماضي وتسبب بركلة جزاء.

وافتتح ستيرلينغ التسجيل بهدف فردي رائع عندما توغل عن الجهة اليمنى الى داخل المنطقة مراوغًا عدة لاعبين قبل أن يسدد كرة زاحفة في الزاوية الى يمين الحارس (17).

وأضاف الدولي الانكليزي الثاني عندما وصلته عرضية من الفرنسي مالو غوتزو على باب المرمى تابعها في الشباك (68).

ولعب ستيرلينغ هذه المرة دور الممرر بعد أن وصلته كرة رائعة فوق المدافعين من الارجنتيني إنسو فرنانديس الى مشارف المنطقة على الجهة اليمنى مررها سريعة الى داخلها نحو جاكسون الذي تابعها من مسافة قريبة مفتتحًا رصيده بعد وصوله من فياريال الاسباني هذا الصيف (75).

© 2023 AFP