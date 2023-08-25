بطولة السعودية: النصر يكتسح الفتح بهاتريك رونالدو وثنائية مانيه

الرياض (أ ف ب) – سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية وأضاف السنغالي ساديو مانيه ثنائية، ليقودا النصر الى فوزه الاول في الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم على حساب مضيفه الفتح 5-0 ضمن منافسات المرحلة الثالثة الجمعة.

© علي الحجي / ا ف ب

البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتفل مع السنغالي ساديو مانيه بتسجيله مع النصر ضد الفتح في الدوري السعودي لكرة القدم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في 25 آب/أغسطس 2023

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وكان النصر ونجومه الجدد قد منيوا بخسارتين في أول مباراتين ضد الاتفاق والتعاون قبل أن ينتفضوا الجمعة بثلاثية البرتغالي (38 و55 و90+6) الذي مرر كرة حاسمة بكعب قدمه لمانيه الذي سجل هدفين (27 و81).

ودخل النصر المباراة بعد أن أفلت من الغياب عن دوري أبطال آسيا بفوزه المتأخر الثلاثاء على ضيفه شباب الاهلي الاماراتي 4-2 بعد أن كان متأخرًا 1-2 قبل دقيقتين من النهاية ضمن الملحق المؤهل الى دور المجموعات.

وشهدت مباراة الجمعة الظهور الأول للثنائي الجديد في صفوف النصر البرتغالي أوتافيو القادم من بورتو والمدافع الإسباني أيميريك لابورت من مانشستر سيتي بطل إنكلترا.

وسيطر النصر على اللقاء ومن هجمة سريعة كاد أن يخطف الأسبقية لولا أن رأسية أوتافيو اعتلت العارضة بقليل (4).

ولاحت فرصة أخرى للنصر لكن كرة رونالدو مرت بجانب القائم (14) وأنقذ الحارس السويدي جاكوب ريني مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة رونالدو قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (26).

ومن هجمة منسقة نجح النصر في أخذ الأسبقية عندما لعب رونالدو كرة جميلة خلفية بالكعب أمامية لمانيه الذي لعبها بكل هدوء الى يسار جاكوب (27).

وأضاع النصر هدفين محققين عندما انفرد رونالدو بالمرمى ولعب الكرة بجوار القائم (29) وأخرى رأسية لاقت المصير ذاته (31).

ومن كرة عرضية أضاف النصر هدفه الثاني عندما ارتقى رونالدو للكرة ولعبها برأسه داخل المرمى (38).

وفي الشوط الثاني واصل "العالمي" سيطرته الميدانية وأضاف هدفًا ثالثًا عندما كسر عبدالرحمن غريب مصيدة التسلل وواجه الحارس قبل أن يمررها لرونالدو الذي لعبها بكل هدوء في المرمى الخالي (55).

وأنقذ نواف العقيدي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة المغربي مراد باتنا قبل أن تعود للأرميني لوكاس زيلارايان الذي لعبها قوية فوق العارضة (65).

ولاحت فرصة للفتح لتقليص الفارق لكن كرة لوكاس زيلارايان ارتطمت بالقائم وعادت هجمة نجح من خلالها النصر في إضافة هدف رابع عندما لعب غريب كرة عرضية ارتقى لها مانيه ولعبها برأسه الى يسار جاكوب (81).

وأضاع الفتح فرصة محققة عندما تلقى فراس البركان كرة عرضية طوح بها فوق العارضة (85) واهدر رونالدو فرصة ثمينة عندما تلقى كرة عرضية ارسلها قوية فوق العارضة (89).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع عمق النصر الفارق عندما لعب البديل نواف بوشل كرة عرضية تابعها رونالدو ولعبها داخل المرمى.

وحصد التعاون انتصارًا ثمينًا ومتأخرًا على ضيفه أبها بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي التعاون ببريدة بهدف البرازيلي ماتيوس كاسترو (85).

ورفع التعاون رصيده إلى 7 نقاط من انتصارين وتعادل، في المركز الخامس بينما بقي أبها برصيد 3 نقاط من خسارتين وانتصار في المركز الحادي عشر.

وحسم التعادل السلبي مباراة الفيحاء والحزم التي أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 5 نقاط من فوز وتعادلين، بينما حقق الحزم نقطته الأولى بعد خسارتين وتعادل.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الشباب وضيفه ضمك على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".

وافتتح الكاميروني جورج كيفين نكودو التسجيل لضمك (71)، قبل أن يدرك فهد المولد هدف التعادل للشباب قبل نهاية المباراة (89).

وارتفع رصيد الشباب عند نقطتين في المركز الرابع عشر، كما ارتفع رصيد ضمك لنقطتين أيضًا في المركز الثالث عشر.

© 2023 AFP