جائزة هولندا الكبرى: نوريس الأسرع أمام صاحب الأرض فيرستابن في التجارب الحرة

زاندفورت (هولندا) (أ ف ب) – حقق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس الجمعة التوقيت الأسرع المطلق خلال فترتي التجارب الحرة لجائزة هولندا الكبرى، متفوقاً على صاحب الأرض حامل اللقب العالمي في العامين الماضيين ماكس فيرستابن، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

© سايمون ولفارت / ا ف ب

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وسجل نوريس في الفترة الثانية 1:11.330 دقيقة متقدماً بفارق 0.023 ثانية على سائق ريد بول فيرستابن، صاحب أسرع توقيت في الأولى (1:11.852 دقيقة)، والتايلندي أليكسندر ألبون (وليامس) الذي حلّ ثالثاً أمام مفاجأة الجميع، علماً انه كان سجل خامس اسرع توقيت في الأولى.

ويسعى فيرستابن (25 عاماً) الفائز بالسباقات الثمانية الاخيرة هذا العام، لتحقيق فوزه التاسع توالياً ومعادلة بطل العالم السابق الالماني سيباستيان فيتل، على حلبة زاندفورت وامام "الجيش البرتقالي" لمشجعيه حيث توج في العامين الماضيين بعد انطلاقه من المركز الأول.

قال فيرستابن متصدر الترتيب العام برصيد 314 نقطة "لقد اختبرنا بعض الأشياء وكانت الفترة الثانية أكثر صعوبة بعض الشيء، ولكن بخلاف ذلك كان الأمر جيداً".

وحلّ سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، رابعاً أمام الياباني يوكي تسونودا (ألفاتاوري) والفرنسي بيار غاسلي (ألبين).

وعانى فريق فيراري مع سائقيه شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس اللذين حلا في المركزين الـ 11 والـ 16 توالياً.

وتوقفت الفترة الثانية في بدايتها جراء إشهار الاعلام الحمراء لبضع دقائق بعد خروج الأستراليين أوسكار بياستري (ماكلارين) ودانييل ريكياردو (ألفاتاوري) عن المسار عند المنعطف الثالث واصطدامهما بحائط الأمان، ليتم نقل الاخير إلى المستشفى بعدما تعرض لاصابة في يده اليسرى.

وكان فيرستابن الأسرع في الفترة الاولى متقدماً بفارق 0.278 ثانية على الاسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن) و0.373 ثانية على هاميلتون، فيما وصل زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، ثاني الترتيب متأخراً بفارق 125 نقطة، في المركز الرابع.

وبخلاف عاداته، ارتكب فيرستابن خطأً في اللفة الأخيرة، من دون أضرار تذكر.

وعلى غرار ما حصل في الفترة الثانية، توقفت الاولى بعد إشهار الاعلام الحمراء قبل ربع ساعة من النهاية اثر خروج سيارة الألماني نيكو هولكنبرغ (هاس) عن المسار.

في ما يأتي نتائج الفترة الأولى:

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:11.852 دقيقة (31 عدد اللفات)

2- فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:12.130 د. (22)

3- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:12.225 د. (24)

4- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:12.323 د. (27)

5- ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:12.447 د. (25)

6- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:12.460 د. (22)

7- لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:12.617 د. (30)

8- أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:12.658 د. (21)

9- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:12.749 د. (21)

10- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:12.802 د. (29)

في ما يأتي نتائج الفترة الثانية:

1- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:11.330 دقيقة (30 عدد اللفات)

2- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:11.353 د. (26)

3- ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:11.599 د. (31)

4- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:11.638 د. (27)

5- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:11.720 د. (31)

6- بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:11.766 د. (30)

7- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:11.817 د. (29)

8- لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:11.835 د. (31)

9- فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري) 1:11.857 د. (31)

10- فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:11.863 د. (31)

© 2023 AFP