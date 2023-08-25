مضرب: نافراتيلوفا وإيفرت تعارضان إقامة البطولة الختامية للسيدات في السعودية

نيويورك (أ ف ب) – عارضت أسطورتا كرة المضرب الاميركيتان مارتينا نافراتيلوفا وكريس إيفرت فكرة استضافة المملكة العربية السعودية بطولة "دبليو تي ايه الختامية للسيدات التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم في نهاية الموسم.

© روسلان رحمان / ا ف ب

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وكان رئيس رابطة اللاعبات المحترفات ستيف سايمون صرّح في حزيران/يونيو الماضي أن الهيئة التي تشرف على تنظيم بطولات السيدات "تقيّم" إمكانية نقل البطولة إلى السعودية، مضيفاً إنه خيار "صعب ومعقد".

وقالت نافراتيلوفا (66 عاماً) خلال مؤتمر صحافي حضرته أيضاً ايفرت (68 عاما) قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الاثنين "أستطيع أن أقول لكم بنسبة 100 في المئة إنني لو كنت لا أزال ألعب، لما ذهبت (إلى السعودية) للمشاركة في البطولة".

وضمن السياق ذاته، قالت إيفرت "من الواضح أن هناك الاسئلة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ومسائل أخرى، الطريقة التي يعاملون بها النساء على سبيل المثال".

وأضافت "سأعارض ذلك. لكن ليس لديّ الحق في التصويت".

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين التي تشرف على منافسات المحترفين الخميس أن بطولة "نكتس جن ماسترز" التي تجمع أفضل لاعبي الموسم لما دون 22 عامًا، ستقام هذا العام وحتى 2027 في مدينة جدة السعودية.

وستكون هذه أول بطولة احترافية رسمية في كرة المضرب تقام في المملكة العربية السعودية.

© 2023 AFP