مونديال السلة: لاتفيا تقسو على لبنان وبداية قوية لأستراليا

اوكيناوا (اليابان) (أ ف ب) – استهل منتخب لبنان مشاركته الرابعة في كأس العالم لكرة السلة المقامة في اليابان واندونيسيا والفيليبين بخسارة قاسية على يد لاتفيا بنتيجة 70-109 ضمن المجموعة الثامنة في جاكرتا الجمعة.

© أديك بيري / ا ف ب/ا ف ب

صراع على الكرة بين اللبناني علي حيدر (وسط) وروديونز كوروكس (يمين) من لاتفيا خلال المباراة التي جمعت المنتخبَين في المجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة السلة في جاكرتا في 25 آب/أغسطس 2023.

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وتلقى المنتخب اللبناني العائد للمشاركة في المونديال السلوي بعد غياب لـ 13 عامًا منذ مشاركته الاخيرة في مونديال تركيا عام 2010، خسارة ثقيلة على يد لاتفيا التي تُشارك للمرة الاولى والتي أمطرت سلة اللبنانيين بـ 18 ثلاثية من اصل 35 محاولة في نسبة عالية بلغت 51 في المئة من خارج القوس.

ولم ينتظر اللاتفيون الذي غاب عن صفوفهم نجم دوري كرة السلة الاميركية كريستابس بورزينغيس بداعي الاصابة، طويلا لفرض هيمنتهم فأنهوا الربع الاول متقدمين 27-17، قبل ان يصل الفارق الى عتبة الثلاثين في الربع الثاني الذي انتهى 55-30.

وانهمرت الثلاثيات على رؤوس المنتخب اللبناني الذي عانى من ضياع دفاعي ونقص اللياقة البدنية، وفي مقدمتهم المجنّس الاميركي أوماري سبيلمان الذي لم يترك أي بصمة تُذكر في المباراة دفاعًا او هجومًا.

وكان دايريس بيرتانز افضل مسجّل للاتفيا بـ 20 نقطة بينها ست ثلاثيات، وأضاف رولاندس شميتس 17 نقطة. فيما احرز سيرجيو الدرويش 19 نقطة وسبيلمان 18 معظمها في الثواني الاخيرة.

وستكون مهمة لبنان اكثر صعوبة عندما يواجه فرنسا الاحد ثمّ كندا الاسبوع المقبل.

من جهة أخرى، عوّض المنتخب الأسترالي انطلاقته البطيئة ليحقق فوزًا ساحقًا على حساب فنلندا 98-72 ضمن المجموعة الخامسة في صالة أوكيناوا.

وبدأ المنتخب الفنلندي اللقاء بقوة حيث تقدم 21-17 مع نهاية الربع الاول، ثمّ 29-24 بعد أربع دقائق من الربع الثاني، حيث بدا الاستراليون بعيدون عن التركيز المطلوب.

لكن مع تقدم المباراة، فرض المنتخب الأسترالي، رابع كأس العالم 2019، تفوّقه الكامل وبدأ في فرض هيمنته على اللقاء، بقيادة صانع ألعاب اتلانتا هوكس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، باتي ميلز (35 عامًا) الذي انهى اللقاء بـ 25 نقطة مع ثماني متابعات.

كذلك، برز الى جانبه جوش غيدي مع 14 نقطة و9 متابعات وثماني تمريرات حاسمة وجو إنغلز مع 13 نقطة.

واحرز لوري ماركانن، لاعب فريق يوتا جاز الاميركي، 19 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة لمصلحة الفنلنديين.

وفي المجموعة الاولى، حقّق المنتخب الايطالي فوزًا متأخرًا على حساب أنغولا 81-67 في بولاكان.

ولم يكن فوز المنتخب الايطالي سهلا، إذ عانده الانغوليون حتى الدقائق الاخيرة قبل ان يلعب فارق الامكانات والخبرة لمصلحة الاول كي يخطف الفوز.

وسجّل سيموني فونتيكيو 19 نقطة مع 5 متابعات واضاف اليه ستيفانو تونوت 18 نقطة من جانب الايطاليين، فيما سجل تشيلدي دونداو 19 نقطة للمنتخب الانغولي.

وضمن المجموعة الرابعة، فازت مونتينيغرو على المكسيك 91-71 في مانيلا.

وكان لاعب شيكاغو بولز الاميركي نيكولا فوتشيفيتش افضل مسجّل للفريق الفائز مع 27 نقطة و10 متابعات، فيما سجّل لاعب الارتكاز باكو كروس 16 نقطة للمكسيك.

© 2023 AFP