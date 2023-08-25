مونديال القوى: الأميركي لايلز يجاور بولت بالثنائية ولا يحطّم رقمه

بودابست (أ ف ب) – أحرز العداء الأميركي نواه لايلز ثالث ذهبية له في سباق 200 م الجمعة في مونديال القوى ببودابست، ليصبح أول عداء يظفر بثنائية العدو السريع (100 و200 م) منذ الجامايكي أوساين بولت في العام 2015.

الأميركي نواه لايلز محتفلاً بإحراز ذهبية سباق 200 م في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 25 آب/أغسطس 2023 © جويل صمد / ا ف ب/AFP

إعلان اقرأ المزيد وسجّل لايلز، الذي فاز نهاية الأسبوع الماضي بذهبية 100 م، زمناً قدره 19.52 ثانية ليقتنص الذهب، أمام مواطنه إيريون نايتون صاحب الميدالية الفضية (19.75 ث). وحقق البوتسواني ليتسل تيبوغو الميدالية البرونزية (19.81 ث). وكان الأميركي البالغ من العمر 26 عاماً، يسعى أيضاً إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجّل باسم بولت (19.19 ث) في مونديال القوى في برلين عام 2009. © 2023 AFP