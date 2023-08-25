مونديال القوى: الجامايكية شيريكا جاكسون تحتفظ بذهبية 200 م

بودابست (أ ف ب) – ظفرت العداءة الجامايكية شيريكا جاكسون بذهبية سباق 200 م الثانية لها على التوالي في مونديال القوى، عندما سجّلت في بودابست الجمعة ثاني أسرع زمن في التاريخ (21.41 ثانية).

© فرنك إيشا / ا ف ب/AFP

الجامايكية شيريكا جاكسون محمولة من تميمة مونديال بودابست لألعاب القوى بعد فوزها بذهبية 200 م في العاصمة المجرية في 25 آب/أغسطس 2023

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وكانت الجامايكية على بعد سبعة أعشار من الثانية عن الرقم القياسي العالمي للأميركية فلورنس غريفيث-جوينر (21.34 ث عام 1988)، لكنها خطفت المعدن الأصفر رغم ذلك أمام الأميركيتين غابي توماس (21.81 ث) وبطلة العالم في 100 م شاكاري ريتشاردسون (21.92 ث).

وكانت ريتشاردسون تسعى إلى ما بلغه مواطنها لايلز، ومضاهاة الألمانيتين سيلكه غلاديش (مولر)، التي فازت بثنائية بطولة العالم لسباقي 100 و200 م عام 1987، وكاترين كرابه (1991)، والجامايكية شيلي-آن فرايزر برايس (2013).

لكن المنافسة لم تكن سهلة أمامها، خصوصاً من جاكسون التي ثأرت بعدما اضطرت للاكتفاء بفضية سباق 100 م.

© 2023 AFP