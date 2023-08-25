مونديال القوى: الفنزويلية روخاس تنتزع ذهبية رابعة توالياً بالوثبة الثلاثية

بودابست (أ ف ب) – انتزعت العداءة الفنزويلية يوليمار روخاس ذهبيتها العالمية الرابعة توالياً بالوثبة الثلاثية من فم الأسد، في محاولتها السادسة والأخيرة الجمعة، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

© بن ستانسال / ا ف ب/AFP

العداءة الفنزويلية يوليمار روخاس تحتفل باكية بعد فوزها بذهبيتها العالمية الرابعة توالياً بالوثبة الثلاثية، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 25 آب/أغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

فشلت روخاس في محاولتها الأولى، وفي الثانية سجّلت 14.33 م، ثم 14.26 م، قبل أن تعود وتفشل في محاولتين متتاليتين.

وفيما لاحت الخسارة في الأفق، انتفضت الفنزويلية البالغة من العمر 27 عاماً في محاولتها السادسة والأخيرة، ووثبت 15.08 م، لتنتزع المعدن الأصفر على حساب الأوكرانية مارينا بيك-رومانتشوك (15.00 م) التي نالت الفضية.

وحصدت الكوبية ليانيس بيريس هيرنانديس الميدالية البرونزية (14.96 م).

ولم تفز روخاس بميداليات ذهبية عالمية في لندن عام 2017، وفي الدوحة بعد ذلك بعامين وفي يوجين العام الماضي فحسب، لكنّها أصبحت أيضاً بطلة أولمبية في طوكيو الذي تأجّل حتى العام 2021 بسبب تفشّي جائحة كورونا، محققة رقماً قياسياً عالمياً بلغ 15.67 متراً.

حسّنت روخاس هذا الرقم إلى 15.74 م عندما فازت بلقبها العالمي الثالث داخل قاعة في بلغراد عام 2022.

© 2023 AFP