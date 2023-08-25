مونديال القوى: ذهبية رمي الرمح لليابانية كيتاغوتشي

بودابست (أ ف ب) – فازت اليابانية هاروكا كيتاغوتشي باللقب العالمي لمسابقة رمي الرمح الجمعة، في اليوم السابع من مونديال القوى في العاصمة المجرية بودابست.

© كيريل كودريافتسيف / ا ف ب/AFP

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وباتت كيتاغوتشي أول يابانية تحرز ذهبية رمي الرمح، بعد عام من إحرازها برونزية المسابقة ذاتها في مونديال يوجين، إذ سجّلت الجمعة مسافة بلغت 66.73 م خلال محاولتها الأخيرة.

وبالتالي، تفوّقت اليابانية (25 عاماً)، على الكولومبية فلور دينيس رويس هورتادو التي كانت مسيطرة على المنافسة بداية مع تسجيلها 65.47 م، فيما كانت البرونزية من نصيب الأسترالية ماكنزي ليتل (63.38 م).

وحلّت الفائزة بالذهبيتين العالميتين الأخيرتين في 2019 و2022 الأسترالية كيلسي-لي في المركز السابع، فيما أنهت البطلة الأولمبية الصينية شيينغ ليو المنافسات سادسة.

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