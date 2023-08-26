بطولة ألمانيا: دورتموند يتعثر أمام بوخوم

بوخوم (ألمانيا) (أ ف ب) – سقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل أمام مضيفه بوخوم 1-1، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم على ملعب رورشتاديون السبت.

© إينا فاسبندر / ا ف ب/ا ف ب

سجل مهاجم بوروسيا دورتموند الهولندي دونييل مالن هدفا للمباراة الثالثة على التوالي لكنه لم يتمكن سوى من إنقاذ التعادل لفريقه خارج ملعبه أمام بوخوم.

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ومنح النمسوي كيفن شتوغر التقدّم لاصحاب الارض (13) قبل ان يعادل الهولندي دونييل مالن النتيجة لدورتموند (56).

وكان مالن نفسه قاد دورتموند الى الفوز على حساب كولن في المرحلة الافتتاحية 1-0، بعدما سجّل قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الاصلي.

واحرز الدولي الهولندي هدفه الثالث في آخر ثلاث مباريات رسمية.

وحصل اللاعب الانكليزي الشاب جايمي بينو-غيتينز على فرصة منح فريقه الفوز في وقت متأخر، الا انّ تسديدته من مسافة قريبة مرت بجانب المرمى.

ويأتي التعادل ليطرح علامات استفهام حول القوة الهجومية لفريق المدرب ايدن ترزيتش.

من جهة أخرى، استطاع أونيون برلين تعويض النقص العددي ليحقق فوزا ساحقا على حساب دارمشتات 4-1، من بينها هدفان للدولي الالماني روبن غوزنس (4 و34).

واضاف الهدفان الآخران للفريق الفائز كيفن بيهرينس (39) والهولندي دانيليو دوكي (65)، فيما سجل هدف دارمشتات الوحيد مارفن ميليم (24).

وطُرد من جانب اونيون الاميركي براندن آرونسون بعد حصوله على بطاقتين صفراويين (21).

وفاز فرايبورغ على ضيفه فيردير بريمن بهدف وحيد سجله ماكسيميليان فيليب (90).

كما خسر كولن مباراته الثانية وذلك على يد ضيفه فولفسبورغ 1-2.

وتفوّق هوفنهايم على هايدنهايم 3-2 في المباراة التي اقيمت على ارض الاخير.

ويلعب بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن في وقت لاحق.

© 2023 AFP