بطولة إنكلترا: توتنهام يتغلّب على بورنموث ويتصدّر موقتاً

لندن (أ ف ب) – تابع توتنهام بدايته الجيّدة في الدوري الإنكليزي لكرة القدم مع مدرّبه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو، فتصدّر الترتيب موقتاً بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0 السبت في المرحلة الثالثة.

© جاستن تاليس / ا ف ب

حقق توتنهام فوزه الثاني توالياً في الدوري على حساب مضيفه بورنموث

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وسجّل لفريق شمال لندن جيمس ماديسون (17) والسويدي ديان كولوشيفسكي (63)، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، بفارق نقطة عن كل من برايتون، مانشستر سيتي حامل اللقب ووصيفه أرسنال الذين خاضوا مباراة اقل.

وبعد أسبوعين من رحيل هدافه التاريخي هاري كاين إلى بايرن ميونيخ الألماني، تابع توتنهام تقديم المستويات الجيدة، ويدين بذلك إلى لاعب الوسط الهجومي ماديسون القادم من ليستر سيتي مقابل 50 مليون دولار.

وترجم هدفه المبكر في الشوط الأول سيطرة توتنهام، فيما بدا بورنموث الأفضل في الثاني، إلى ان حسم كولوشيفسكي النتيجة منطقياً في الدقيقة 63.

وكانت مشاركة ماديسون غير مؤكّدة بعد اصابته خلال الفوز على مانشستر يونايتد 2-0 الأسبوع الماضي.

وفيما يلمع ماديسون مع فريقه الجديد، يتابع المهاجم البرازيلي ريشارليسون اداءه المخيب، فاستبدله المدرب بعد ساعة من انطلاق المباراة.

© 2023 AFP