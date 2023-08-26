جائزة هولندا الكبرى: فيرستابن ينطلق من المركز الأوّل

زاندفورت (هولندا) (أ ف ب) – سينطلق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى بين انصاره الذي الهبوا المدرجات على حلبة زاندفورت، بعد تصدر سائق فريق ريد بول التجارب الرسمية السبت.

© دون ثيس / ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في لقطة له خلال تجارب سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد. 26 اب/اغسطس 2023

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وحلّ ثانياً البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين وثالثاً مواطنه جورج راسل (مرسيدس).

وهي المرة الثامنة والعشرون ينطلق فيها الهولندي من المركز الأوّل، ساعياً الى تحقيق فوزه التاسع تواليا منذ مطلع الموسم الحالي ومعادلة الألماني سيباستيان فيتل.

ولا يبدو أن أحداً باستطاعته الوقوف في وجه زحف الهولندي نحو لقبه العالمي الثالث توالياً ولا في وجه ريد بول الذي بات صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية (13 امتداداً من الموسم الماضي)، بفارق انتصارين عن الرقم القياسي السابق الذي سجله فريقه ماكلارين عام 1988.

وقال فيرستابن "هذه الحصة معقّدة جداً. تغيّرت ارضية المضمار مرات عدة (بسبب الامطار). نجحنا في ادارة الأمور جيداً.وجدت خطاً جافاً. اتخذت مخاطرة لكن اللفة الاخيرة كانت جيدة فعلا".

أما نوريس فقال "انها نتيجة جيدة في هذه الظروف. كنت ننتظر خطأ من فيرستابن لكنه لم يفعل. لست مرتاحاً مع السيارة لكن الامور تتطور".

في المقابل، اعتبر راسل بان سباق الغد "سيكون مثيرا اذا امطرت".

ونظرا للاجواء المناخية السيئة في القسم الاول من التصفيات، توقف السباق مرة اولى بسبب حادث تعرض له الاميركي لوغان سارجنت (وليامس)، ثم توقفت مجددا بسبب خروج شارل لوكلير من موناكو (فيراري) عن مسار الحلبة.

- ترتيب العشرة الأوائل في التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:10.567

2. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:11.104

3. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:11.294

4. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:11.419

5. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:11.506

6. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:11.754

7. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:11.880

8. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:11.938

9. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:12.665

10. لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:16.748

© 2023 AFP