روسيا تعلن إسقاط مسيّرة لدى اقترابها من موسكو

موسكو (أ ف ب) – أعلنت روسيا السبت إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين كانتا تقتربان من موسكو ومن منطقة حدودية مع أوكرانيا على خلفية هجمات متنامية من هذا النوع داخل الأراضي الروسية.

© ناتاليا كوليسنيكوفا / ا ف ب

عناصر إنقاذ في موقع شهد هجوما بمسيّرة خارج مركز موسكو الدولي للأعمال في موسكو بتاريخ 23 آب/اغسطس 2023

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وقال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين عبر تلغرام صباح السبت إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلا مسيّرة كانت تقترب من موسكو.

وأوضح "هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو في مقاطعة إسترينسكي".

وأضاف أنه وفقا للتقارير الأولية "لا توجد إصابات أو أضرار. أجهزة الطوارئ في الموقع".

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيّرة أوكرانية أخرى صباح السبت في شيبيكينو في منطقة بلغورود الحدودية مع أوكرانيا، على ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة عبر تلغرام أنه قرابة الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش "أحبطت محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة على مواقع داخل الأراضي الروسية".

ونادرا ما استُهدفت العاصمة الروسية منذ بدء النزاع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، لكنّ الهجمات بطائرات أوكرانية بلا طيار زادت في الأشهر الأخيرة.

ومؤخرا استهدفت تلك الهجمات موسكو وأجزاء أخرى من روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم. والجمعة، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانية.

من جانبه، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سروره لرؤية الحرب "تصل إلى روسيا".

الأربعاء، ذكرت سلطات منطقة بلغورود، أن ثلاثة مدنيين قتلوا على يد قوات كييف. وفي اليوم نفسه، اصطدمت طائرة بدون طيار بناطحة سحاب في حي للأعمال في موسكو، ما أدى إلى تدمير نافذة من دون التسبب في وقوع إصابات، وفقا للسلطات.

© 2023 AFP