مارتينو يلمح إلى إراحة ميسي أمام ريد بولز

نيويورك (أ ف ب) – ألمح الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرّب إنتر ميامي إلى ان مواطنه ليونيل ميسي قد لا يستهل المباراة المرتقبة لفريقه ضد نيويورك ريد بولز، في الدوري الأميركي لكرة القدم السبت.

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خاض ميسي (36 عاماً) ثماني مباريات خلال شهر، ضمن رحلة ميامي نحو التتويج بكأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية ونصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأربعاء ضد سينسيناتي.

وعمّا إذا كان أفضل لاعب في العالم سبع مرات سيشارك لأول مرّة في الدوري، قال مارتينو في مؤتمر صحافي ان القرار بهذا الشأن لم يتّخذ بعد "سنرى بعد التمارين (الجمعة)، بعد التحدّث مع اللاعبين. يخلدون إلى الراحة منذ مباراة سينسيناتي، مع تمرين خفيف في الفندق".

وفيما تحلّق أسعار تذاكر مباراة السبت على ملعب ريد بول أرينا في نيوجيرسي، سيكون غياب ميسي محبطاً لألوف المشجعين.

لكن مارتينو اشار إلى انه هكذا عوامل لا يمكن أن تؤثر على قراراته "أتفهم التوقعات بأن الجميع يريد مشاهدته، لكن لا يمكنني التصرّف على هذا الأساس كي لا أخاطر. ما يهمني فقط هو إذا كان قادراً على اللعب".

واعتبر مارتينو الذي درّب ميسي في برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني انه إذا أراد اقناع صاحب عشرة أهداف مع ميامي بالخلود الى الراحة، قد يواجه ممانعة من بطل العالم مع منتخب بلاده "خلال مسيرته، أراد دوماً خوض كل المباريات، وأحياناً تضطر لاقناعه كي يتوقف من أجل التعافي".

وخاض ميسي 120 دقيقة خلال الفوز على سينسيناتي بركلات الترجيح، وأظهر ملامح التعب على غرار زميليه الإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي البا.

ويستمر ايقاع المبارتين في أسبوع واحد لدى إنتر، إذ يستقبل ناشفيل الاربعاء المقبل.

ويحتل ميامي المركز الأخير في المنطقة الشرقية من أصل 15 فريقاً، لكنه يأمل في مغادرته مع خوض 12 مباراة بمساعدة ميسي وثنائي برشلونة السابق، بهدف الحلول بين التسعة الأوائل وحجز مكان في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

© 2023 AFP