مقتل تسعة أشخاص في حريق عربة قطار

نيودلهي (أ ف ب) – قُتل تسعة أشخاص على الأقل السبت عندما اشتعلت النيران في عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند بعدما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

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عناصر الاطفاء يحاولون اخماد حريق شب في عربة قطار متوقفة في مادوراي في 26 آب/أغسطس 2023

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وكانت العربة مفصولة عن قطار ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوب) عندما اندلع الحريق قبيل الفجر.

وقال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي لوكالة فرانس برس "كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية. حاول أحدهم تحضير الشاي وهو ما تسبب بالحريق".

أضاف "قضى تسعة أشخاص ثلاثة منهم نساء. وأصيب تسعة آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم".

ولم يتم بعد تأكيد هوية الضحايا.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار.

وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية اسطوانة غاز انفجرت وحاولوا استخدامها.

تضم الهند شبكة سكك حديد هي من الأكبر في العالم. وشهدت الكثير من الكوارث في السنوات الماضية كان أسوأها في 1981 عندما خرج قطار عن سكته أثناء عبوره جسرا في ولاية بيهار وسقط في نهر أسفل الجسر موديا ب800 شخص.

في حزيران/يونيو تسبب تصادم ثلاثة قطارات بمقتل نحو 300 شخص في ولاية أوديشا.

© 2023 AFP