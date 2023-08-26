مونديال السلة: خسارة افتتاحية للأردن أمام اليونان

مانيلا (اليابان) (أ ف ب) – مُني منتخب الأردن بخسارة افتتاحية في كأس العالم لكرة السلة أمام نظيره اليوناني 71-92، السبت في الفيليبين.

© تيد الجيب / ا ف ب

اخفق أحمد الدويري (وسط) ورفاقه بالتفوّق على اليونان في افتتاح مبارياتهم في كأس العالم لكرة السلة

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أمام نحو 5 آلاف متفرّج في قاعة باساي جنوب العاصمة مانيلا، سقط "صقور الأردن"، المصنفون في المركز 33 عالمياً، أمام اليونان المصنفة تاسعة ووصيفىة 2006 التي تخوض البطولة دون نجمها "الوحش" يانيس أنتيتوكونمبو.

ويلتقي في المجموعة الثالثة في وقت لاحق، المنتخب الأميركي حامل اللقب خمس مرات مع نيوزيلندا.

وتقام نهائيات كأس العالم في اليابان والفيليبين وإندونيسيا حتى العاشر من أيلول/سبتمبر.

وتقدّم الأردن، المشارك للمرّة الثالثة في كأس العالم بعد 2010 و2019، مبكراً 10-4، لكن عامل الخبرة صبّ لمصلحة منتخب اليونان الذي أنهى الربع الأوّل مقدما 19-14، ونجح في توسيع الفارق مع نهاية الشوط الأول إلى 46-33.

وشهد الربع الثالث صحوة من لاعبي الأردن من خلال الرميات الثلاثية لسامي بزيع وفريدي إبراهيم، فتقلّص الفارق إلى 6 نقاط 60-66.

واصل منتخب اليونان فرض أسلوبه مطلع الربع الأخير مستغلا حالتي التراجع والتسرّع من لاعبي الأردن ليواصل توسيع الفارق وينهي اللقاء لصالحه بفارق وصل إلى 21 نقطة، رغم تألق الأميركي المجنّس روندي جيفرسون (24 نقطة و9 متابعات) وأحمد الدويري (14 نقطة و9 متابعات)، فيما أضاف سامي بزيع 11 نقطة وفريدي ابراهيم 10 نقاط و6 تمريرات حاسمة.

وقال بزيع لوكالة فرانس برس ان فريقه "قدم مباراة كبيرة ومستوى تنافسياً رغم صعوبتها أمام منتخب قوي وعنيد هو المنتخب اليوناني".

أضاف "فخورين بالأداء الذي قدمناه وظهرنا به في مباراة اليوم.. سنطوي هذه الخسارة سريعا ونتحضر بشكل جيد للمواجهة المقبلة أمام نيوزيلندا (الإثنين) بمعنويات مرتفعة".

ولدى الخاسر، كان يانوليس لارنتزاكيس أفضل مسجل مع 19 نقطة.

وخسرت إيران مباراتها الأولى أمام البرازيل 59-100 في جاكرتا ضمن المجموعة السابعة التي تشهد مواجهة إسبانيا مع ساحل العاج لاحقاً.

وفي المجموعة الثانية في الفيليبين، فازت بورتوريكو على جنوب السودان 101-96 بعد التمديد رغم 35 نقطة و11 تمريرة حاسمة لكارليك جونز، وتلعب صربيا مع الصين لاحقاً.

وفي المجموعة السادسة في أوكيناوا، فازت سلوفينيا على فنزويلا 100-85 بفضل 37 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات حاسمة لنجم دالاس الأميركي لوكا دونتشيتش، وتغلبت جورجيا على الرأس الأخضر 85-60.

© 2023 AFP