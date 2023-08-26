مونديال القوى: السويدي دوبلانتيس يحتفظ بذهبية القفز بالزانة

بودابست (أ ف ب) – احتفظ السويدي أرماند دوبلانتيس بذهبية القفز بالزانة من دون أن يتمكّن من تحسين رقمه القياسي في ثلاث محاولات بعد حسمه اللقب السبت، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

© بن ستانسال / ا ف ب/AFP

السويدي أرماند دوبلانتيس خلال خوضه منافسات القفز بالزانة التي أحرز ذهبيتها للمرة الثانية توالياً في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 26 آب/أغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

وسجّل دوبلانتيس ارتفاعاً بلغ 6.10 م، متفوقاً على الفيليبيني إرنست جون أوبيينو (6.00 م)، فيما كانت البرونزية مشاركة بين الأسترالي كورتيس مارشال والأميركي كريس نيلسن (5.95 م).

وهذا هو اللقب السادس توالياً لدوبلانتيس (23 عاماً)، ذلك أنه سبق أن توّج بطلاً لأوروبا والعالم في الهواء الطلق والعالم في داخل قاعة عام 2022، وبطلاً أولمبياً وأوروبياً داخل قاعة في 2021.

وكانت آخر هزيمة له في بطولة كبرى عندما كان عمره 19 عاماً، عندما حلّ وصيفاً للأميركي سام كندريكس في بطولة العالم 2019 في الدوحة.

وجاء دوبلانتيس إلى بودابست بعد هزيمة نادرة، وهي الرابعة له فقط منذ العام 2019. فقد احتل بطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي المركز الرابع في لقاء موناكو بالدوري الماسي الشهر الماضي.

لكنه يتصدّر حالياً القائمة العالمية لعام 2023 في الهواء الطلق بفارق كبير، وذلك بفضل قفزة بارتفاع 6.12 م في أوسترافا في حزيران/يونيو الماضي.

كما حسّن أيضاً رقمه القياسي العالمي إلى 6.22 م داخل قاعة في كليرمون فيران في شباط/فبراير، ويفتخر بثاني أفضل رقم في الهواء الطلق، 6.11 م في هينغيلو.

© 2023 AFP