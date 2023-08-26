مونديال القوى: الكندي أروب يخطف ذهبية 800 م

بودابست (أ ف ب) – حقق العداء الكندي ماركو أروب أول لقب عالمي له في سباق 800 م السبت، عندما فاز بالميدالية الذهبية في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

© جويل صمد / ا ف ب/AFP

العداء الكندي ماركو آروب محتفلاً مع عبوره أولاً خط نهاية سباق 800 م ونيله الذهبية في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 26 آب/أغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

وسجّل أروب (24 عاماً) زمناً قدره 1:44.24 دقيقة، متفوقاً على الكيني إيمانويل وانيونيي (1:44.53 د) الذي فاز بالميدالية الفضية، فيما كانت البرونزية من نصيب البريطاني بن باتيسون (1:44.83 د).

وكان الكندي حل ثالثاً في مونديال يوجين العام الماضي، غير أنه هذه المرة استفاد من غياب البطل الأولمبي حامل اللقب الكيني إيمانويل كورير الذي أقصي في التصفيات.

وحلّ العداء الجزائري سليمان مولا في المركز الخامس.

© 2023 AFP