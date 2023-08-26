مونديال القوى: برونزية للمغربية كردادي في الماراثون وثنائية إثيوبية

بودابست (أ ف ب) – أهدت فاطمة الزهراء كردادي سيدات المغرب أوّل ميدالية في سباق الماراثون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، بعد احرازها برونزية مونديال بودابست السبت، اثر حلولها وراء الإثيوبيتين أماني بيريسو شانكولي وغوتيتوم جبراسيلاسي.

© اندري ايساكوفيتش / ا ف ب

المغربية فاطمة الزهراء كردادي بعد حلولها ثالثة في سباق الماراثون ضمن مونديال بودابست 2023 لالعاب القوى

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وفي ظروف رطبة وحرارة مرتفعة بلغت 29 درجة مئوية، سجّلت شانكولي البالغة 31 عاماً ساعتين و24 دقيقة و23 ثانية في شوارع العاصمة المجرية، متقدّمة على مواطنتها وحاملة اللقب جبراسيلاسي (2:24:34 س)، فيما بلغ توقيت كردادي (31 عاماً) ساعتين و25 و17 ثانية.

ومع برونزية كردادي غير المسبوقة لسيدات المغرب في ماراثون بطولة العالم، تكون قد أهدت بلادها ثاني ميدالية في المونديال الحالي، بعد ذهبية سفيان البقالي في سباق 3 آلاف م موانع، والثالثة للعرب بعد برونزية القطري معتز برشم في الوثب العالي.

وقالت كردادي ان الميدالية تعني لها "بداية مسيرتي".

تابعت "لم تكن النتيجة مفاجئة لي لأني نزلت ثلاث مرات تحت حاجز ساعتين و23 دقيقة هذه السنة".

تابعت "المرة الماضية في الرباط كانت الظروف مشابهة لبودابست".

وكانت شانكولي قد سجّلت ثالث أسرع زمن في تاريخ السباق الذي يمتد على مسافة 42 كيلومتراً، خلال فوزها العام الماضي في ماراثون فالنسيا الإسباني.

وبعد 10 كيلومترات من خط الانطلاق، تصدّرت الكينيتان روزماري وانجيرو ولوناه شيمتاي سالبيتير والاثيوبيات تسيهاي غيميتشو، جبراسيلاسي، ياليمزيرف ييهالاو وشانكولي.

تراجعت غيميتشو ثم الكينيتين، ما وضع الاثيوبيات الثلاث المتبقيات في المقدمة عند الكيلومتر الـ36.

تصدّرت شانكولي قبل خمس كيلومترات من النهاية، بفارق صغير عن ييهالاو وجبراسيلاسي.

قبل كيلومترين من خط الوصول، تسارعت خطوات المغربية كردادي في ظل ارهاق ييهالاو، فأحرزت المغربية البرونزية وراء شانكولي، وصيفة ماراثون بوسطن وجبراسيلاسي.

قالت شانكولي عن استراتيجية الرباعي الإثيوبي "عرفنا انه بعملنا سوياً قد نحقق نتيجة افضل، ونجحنا بذلك".

تابعت "بعد التخلص من البقية، انحصرت المعركة مع رفيقاتي القويات. جبراسيلاسي عداءة قوية وأرادت الدفاع عن لقبها. لكن كل فريقنا صلب. أردنا احراز الميداليات الثلاث، بالطبع، لكن الخطة لم تنجح في النهاية. نحن سعيدات بالذهبية والفضية. توقعنا أن تكون الظروف سيئة وكانت استعداداتنا جيّدة".

بدورها، قالت جبراسيلاسي صاحبة الفضية "أنا فخورة بأماني وشخصياً ذُهلت باحراز ميدالية ثانية في بطولة العالم. الفارق الرئيس بين أوريغون العام الماضي وبودابست هو الطقس".

تابعت العداءة البالغة 28 عاماً "كانت الاجواء باردة جداً في أوريغون وحارّة جداً في بودابست، لكن عرفنا أن الظروف ستكون صعبة".

© 2023 AFP