مونديال القوى: ذهبية تاريخية للكينية كيبييغون في 5 آلاف م

بودابست (أ ف ب) – ظفرت العداءة الكينية فايث كيبييغون بذهبية 5 آلاف م السبت، لتحقق ثنائية تاريخية بعد لقب 1500 م في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.

© كيريل كودريافتسيف / ا ف ب/AFP

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وبعدما حققت لقبها العالمي الثالث في 1500 م الثلاثاء، اقتنصت كيبييغون ذهبيتها الثانية الجمعة بزمن قدره 14:53.88 دقيقة، أمام منافستها الهولندية سيفان حسن (14:54.11 د)، فيما حلّت مواطنتها بياتريس شيبيت ثالثة (14:54.11 د).

وقالت كيبييغون بعد فوزها على المضمار الذي كان يضمّ ست من أسرع عشر عداءات في العالم "لقد كان عاماً رائعاً بالنسبة لي. هذا يوم تاريخي، الفوز بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم هو ما كنت أحلم به هذا الموسم".

وأضافت "لقد كنت صبورة في انتظار أن أتمكن من تحطيم الأرقام القياسية العالمية والفوز بذهبيتين. لكن حلمي أصبح حقيقة للتو، إنه أمر مذهل".

© 2023 AFP