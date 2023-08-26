مونديال القوى: لقبا التتابع 4 مرات 100 م للولايات المتحدة بثلاثية للايلز وثنائية لريتشاردسون

الأميركية شاكاري ريتشاردسون (على الأرض) تتلقى التهنئة من زملائها في فريق الرجال ويبدو نواه لايلز إلى اليسار، بعد فوز الولايات المتحدة بذهبيتي التتابع 4 مرات 100 م للرجال والسيدات في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 26 آب/أغسطس 2023

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