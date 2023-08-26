مونديال القوى: لقبا التتابع 4 مرات 100 م للولايات المتحدة بثلاثية للايلز وثنائية لريتشاردسون
بودابست (أ ف ب) – حصدت الولايات المتحدة لقبي سباقي التتابع أربع مرات 100 م للرجال والسيدات مونديال القوى ببودابست السبت، ليفوز العداءان الأميركيان نواه لايلز وشاكاري ريتشاردسون بثلاثية وثنائية ذهبية على التوالي.
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وأحرز لايلز ثالث ذهبياته في مونديال القوى بالعاصمة المجرية، عقب حصده ثنائية سباقي السرعة (100 و200 م) للمرة الأولى في البطولة العالمية منذ الجامايكي أوساين بولت عام 2015.
وتماهى لايلز مع بولت ليركض رابعاً في التتابع ويساعد فريقه في تسجيل زمن قدره 37.38 ثانية.
وحصدت إيطاليا الميدالية الفضية (37.62 ث)، فيما حصلت جامايكا على البرونزية (37.76 ث).
وعلى غراره، أضافت العداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون ذهبية سباق التتابع أربع مرات 100 م سيدات إلى لقبها في 100 م، عندما ساهمت بتحقيق الولايات المتحدة رقماً قياسياً في بطولة العالم بزمن قدره 41.03 ثانية.
وكانت ريتشاردسون تتعرض للضغط من بطلة 200 م الجامايكية شيريكا جاكسون، لكن الأخيرة لم تتمكن من حصد أكثر من الفضة (41.21 ث)، فيما كانت البرونزية لبريطانيا (41.21 ث).
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