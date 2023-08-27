بطولة ألمانيا: هدفان لكاين في ظهوره الأول بين جماهير بايرن

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – فرض المهاجم الانكليزي هاري كاين نفسه نجماً في ختام منافسات المرحلة الثانية من الدوري الالماني لكرة القدم الأحد، بتسجيله هدفين في مستهل مباريات فريقه الجديد بايرن ميونيخ في عقر داره "أليانز أرينا"، ليقوده إلى الفوز على ضيفه أوغسبورغ 3-1.

© كريستوف ستاشه / ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ الانكليزي هاري كاين يحتفل بعد تسجيله هدفين في مستهل مباريات فريقه الجديد بايرن ميونيخ في عقر داره "أليانز أرينا" ليقوده إلى الفوز على ضيفه أوغسبورغ 3-1 في 27 آب/أغسطس 2023

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ورفع كاين الهداف التاريخي للمنتخب الانكليزي وتوتنهام رصيده من الأهداف في "بوندسليغا" إلى ثلاثة في مباراتين، بعدما سجل ركلة جزاء احتسبها الحكم اثر لمسة يد على نيكلاس دورش وبعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" في الدقيقة 40، ليعود ويسجل هدفه الثاني الشخصي له والثالث لفريقه من لمسة واحدة بعد تمريرة من الكندي ألفونسو ديفيس (69).

وانتقل قائد المنتخب الانكليزي كاين (30 عاماً) إلى بافاريا مقابل 108 ملايين دولار.

-ثلاثة أهداف في مباراتين-

قال كاين لمنصة "دازون" للبث التدفقي بعد المباراة "فوز جيد، أول مباراة في الدوري على ملعبنا، أردنا التأكد من حصولنا على النقاط الثلاث".

وتقدم بايرن بعد هدف بالنيران الصديقة لمدافع أوغسبورغ فيليكس أودوخاي عن طريق الخطأ وهو يحاول ابعاد عرضية (33).

وسجل أوغسبورغ هدفا شرفيا بفضل البديل الشاب الكرواتي ديون بيليو بعد تمريرة في عمق الدفاع البافاري من البوسني إرميدين ديميروفيتش، لينفرد ابن الـ 21 عاماً بالحارس ويسدد في الشباك (86).

واستهل بايرن الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف عن أونيون برلين المتصدر ومتقدماً على باير ليفركوزن وفولفسبورغ وفرايبورغ مع الرصيد ذاته، حملة دفاعه عن اللقب الذي احرزه في المواسم الـ 11 الأخيرة بفوزه على فيردر بريمن برباعية نظيفة، ساهم فيها كاين بهدف في مبارياته الأولى في الدوري منذ قدومه من توتنهام.

وخاض بايرن اللقاء بعدما كان خسر في مباراتيه الاخيرتين على ملعبه "أليانز أرينا"، وكلاهما أمام لايبزيغ في الدوري الموسم الماضي وفي الكأس السوبر المحلية بداية الموسم الحالي.

وافتقد بايرن باشراف مدربه توماس توخل لجهود جمال موسيالا المصاب في فخذه، اضافة إلى البرتغالي رافايل غيريرو والحارس مانويل نوير.

قال توخل عقب فوز فريقه "فوز جيد وواضح ومستحق"، مشدداً على أن فريقه لا يزال لديه "إمكانات حقيقية للتطور".

من ناحيته، قال إنريكو ماسن مدرب أوغسبورغ إن الفوز كان بعيدا عن متناول فريقه "غير المحظوظ" عندما "أهدرنا هدفين وتأخرنا 0-2 في الشوط الأول".

-مرموش يخطف التعادل-

وفرض مهاجم أينتراخت فرانكفورت المصري عمر مرموش التعادل في الدربي أمام ماينتس 1-1 بتسجيله هدفاً قاتلاً في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+1).

وتقدم ماينتس بفضل رأسية الكوري الجنوبي لي جاي-سونغ مستفيدا من خطأ من الحارس كيفن ترامب (25)، قبل أن يرد فرانكفورت المنقوص بعد طرد الجناح أنسغار كنوف في الدقيقة 61، بعد فاصل فردي رائع من البديل الآخر الفرنسي إريك دينا إبيمبي الذي راوغ ثلاثة مدافعين ومرر كرة على طبق من ذهب لمرموش.

وهو الهدف الاول لمرموش بقميص فريقه الجديد منذ انتقاله هذا الصيف من فولفسبورغ، ليسمح لفريقه بتجنب الخسارة.

© 2023 AFP