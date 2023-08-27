بطولة إنكلترا: رودري يهدي سيتي الفوز في الرمق الأخير

لندن (أ ف ب) – أهدى الإسباني رودري فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب فوزه الثالث توالياً في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وجاء في الرمق الأخير على المضيف شيفيلد يونايتد 2-1 الأحد في المرحلة الثالثة.

© دارين ستايبلس / ا ف ب

الاسباني رودري (الثاني من اليسار) يسجل هدف الفوز لمانشستر سيتي في مرمى مضيفه شيفيلد يونايتد في الدوري الانكليزي لكرة القدم. شيفيلد، شمال انكلترا، في 27 اب/اغسطس 2023

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وبدا سيتي في طريقه للتعثر لأول مرة هذا الموسم بعدما دفع ثمن خطأ لمدافعه كايل ووكر الذي تسبب بهدف التعادل لشيفيلد في الدقيقة 85 من اللقاء.

لكن المدافع الدولي عوض هذا الخطأ ومرر الكرة التي جاء منها هدف الفوز الثالث توالياً من تسديدة جميلة لرودري في الدقيقة 88 من اللقاء الذي سيطر عليه حامل اللقب بغياب مدربه الإسباني جوزيب غوارديولا لتعافيه من عملية جراحية "روتينية" في ظهره.

ورغم السيطرة الميدانية والفرص، عجز سيتي عن الوصول الى شباك مضيفه في ظل تألق الحارس ويس فوديرينغهام.

واعتقد الضيوف أنهم حصلوا على فرصتهم لافتتاح التسجيل عندما احتسبت لهم ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة المحرمة، لكن النروجي إرلينغ هالاند فرط بهذه الفرصة الذهبية بعدما سدد الكرة في القائم الأيسر (37).

وعوض الهداف النروجي هذه الفرصة حين وضع سيتي في المقدمة بكرة رأسية إثر عرضية من جاك غريليش (63)، ثم ألغى له الحكم هدفاً في الدقيقة 71 بداعي التسلل.

لكن ونتيجة خطأ لكايل ووكر، نجح شيفيلد بمفاجأة ضيفه بهدف التعادل من تسديدة مُحكَمة للبديل جايدن بوغل (85)، قبل أن يقول رودري كلمته بتسديدة جميلة من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من ووكر فشل زميله فيل فودن في السيطرة عليها، لتسقط أمام لاعب الوسط الإسباني الذي أطلقها في الشباك (88)، واضعاً حامل اللقب في الصدارة بالعلامة الكاملة من ثلاث مباريات.

وعاد أستون فيلا من ملعب بيرنلي بفوزه الثاني للموسم، وجاء بنتيجة 3-1 بفضل البولندي ماتي كاش الذي وضعه في المقدمة بهدفين نظيفين بعد 20 دقيقة فقط (8 و20).

وعاد بيرنلي الى اللقاء في بداية الشوط الثاني بفضل هدف للايل فوستر (47)، لكن الفرنسي موسى ديابيه أعاد الفارق الى هدفين بتسديدة من خارج المنطقة (61)، مؤكداً الفوز الثاني لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، فيما مني صاحب الأرض بهزيمته الثانية في مباراتين.

ويلعب لاحقاً نيوكاسل مع ليفربول.

© 2023 AFP