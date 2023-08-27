بطولة الولايات المتحدة: ألكاراس وديوكوفيتش لمبارزة طاحنة جديدة

نيويورك (أ ف ب) – يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب بعد غياب، حيث يسعى لتعزيز رصيده القياسي في البطولات الكبرى وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من الإسباني الشاب كارلوس ألكاراس.

© ادريان دنيس / ا ف ب

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وحُرم النجم البالغ 36 عاماً من الدخول إلى الولايات المتحدة في آخر سنتين، لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كوفيد.

شاهد حامل لقب 23 بطولة كبرى من بعيد ألكاراس يتوّج بلقب العام الماضي، محرزاً أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى.

مذذاك الوقت، بدأت مبارزة نارية بين اللاعبين، فشهد نهائي ويمبلدون بينهما خمس مجموعات نارية انتهت لمصلحة الإسباني.

وقدّم الثنائي عرضاً رائعاً في نهائي دورة سينسيناتي للماسترز الأسبوع الماضي، عندما انقذ ديوكوفيتش كرة لحسم المباراة قبل أن يفوز 5-7 و7-6 (9-7) و7-6 (7-4) في نحو أربع ساعات.

وبالنسبة لديوكوفيتش، فان ألكاراس البالغ 20 عاماً هو اللاعب المؤهل لخلافته على قمة الكرة الصفراء.

قال ان مواصفاته تذكّره بالاسباني رافايل نادال الذي يغيب عن فلاشينغ ميدوز، لعدم تعافيه من اصابة في وركه "في كلّ كرة، أشعر قليلاً بمواجهاتي مع نادال عندما كنا في قمة مسيرتنا".

أضاف "كلّ كرة هي كفاح. كلّ كرة هي معركة. تشعر بأنك لن تحظى بخمس كرات سهلة طوال المباراة. عليك أن تجهد لاحراز كل نقطة، بصرف النظر عن الظروف".

قبول التحدّي

وعبّر "نولي" عن اعجابه لبروز ألكاراس تحت الضغوط، نظراً لسنه الصغير "كان الأمر مفاجئاً نهاية العام الماضي، الطريقة التي فاز فيها بالمباريات الكبرى، البطولات الكبرى".

تابع "عليك أن ترفع قبعتك لشاب مثله، يلعب بنضج بعمر العشرين".

وبحال بلوغ اللاعبين النهائي، سيلتقيان للمرة الخامسة فقط، في مواجهة نارية مرتقبة ضمن البطولة الكبرى الأخيرة لهذه السنة، علماً انهما يتقاسمان الفوز حتى الآن.

في المقابل، عبّر ألكاراس عن اعجابه لتشبيهه بنادال، حامل لقب 22 بطولة كبرى، من قبل ديوكوفيتش "هذا التشبيه يعني اننا على المسار الصحيح".

ويحتاج ديوكوفيتش إلى فوز متوقع في الدور الأول على الفرنسي ألكسندر مولر، كي يستعيد صدارة التصنيف العالمي، بصرف النظر عن نتائج الإسباني.

ويبدو طريق ألكاراس إلى النهائي صعباً، مع لقاءات محتملة ضد الروسي دانييل مدفيديف بطل 2021 والإيطالي يانيك سينر الذي احتاج إلى خمس مجموعات لتخطيه العام الماضي.

غوف للسير على خطى سيرينا

وبعد سنة على وداع عاطفي للأميركية سيرينا وليامس أمام جماهيرها في فلاشينغ ميدوز، تأمل الشابة كوكو غوف أن تسير على درب مواطنتها.

نشأت ابنة فلوريدا البالغة 19 عاماً على الاقتداء بمواطنتها المعتزلة، وتخوض بطولة الولايات المتحدة وهي بين المرشحات للتويج بلقبها الكبير الأول، بعد أداء رائع في الدورات التحضيرية في الولايات المتحدة هذا الصيف على الأراضي الصلبة.

تبحث كوكو غوف عن لقبها الأول في البطولات الكبرى © ماثيو ستوكمان / غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

أحرزت لقبها الثاني هذا الموسم في دورة واشنطن مطلع آب/أغسطس، ثم بلغت ربع النهائي في دورة كندا المفتوحة، قبل ان تحسم لقب دورة سينسيناتي للألف الأسبوع الماضي.

تضمّن هذا التتويج فوزها على المصنفة أولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك حاملة لقب فلاشينغ ميدوز، وكانت المرة الأولى تتغلب فيها على حاملة لقب أربع بطولات كبرى في ثماني مواجهات بينهما.

قالت المصنفة سادسة عالمياً ان نجاحها الأخير يعود لقدرتها على تحقيق الفوز حتى عندما تكون في مستوياتها العادية "اعتقد ان هذا ما يصنع البطل، كيف تقوم بذلك في الأيام التي تشعر فيها بأنك في حال رائعة".

كشفت انها امضت "الكثير من الليالي باكية" مطلع الموسم وهي تحاول اكتشاف أفضل مستوياتها، "كنت أنجح في التمارين خلافاً للمباريات. لا يزال بمقدوري التحسّن".

ولن يكون مشوار غوف سهلاً، إذ تقف في طريقها شفيونتيك في مواجهة محتملة في ربع النهائي، بالاضافة إلى الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون 2022 والمصنفة رابعة.

وتنافس على لقب الفردي أيضاً البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية، الأميركية جيسيكا بيغولا على أرضها، فيما لا تزال التونسية أنس جابر تبحث عن لقبها الكبير الأول بعد ثلاثة مراكز في وصافة ويمبلدون (2022، 2023) وفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

© 2023 AFP