جائزة هولندا الكبرى: فيرستابن يحقق فوزه التاسع توالياً ويتساوى مع فيتل

زاندفورت (هولندا) (أ ف ب) – حقق سائق ريد بول الهولندي سيباستيان فيتل، حامل اللقب العالمي في العامين الماضيين، فوزه التاسع توالياً هذا الموسم باحرازه الأحد المركز الاول في سباق جائزة هولندا الكبرى، متساوياً مع الالماني سيباستيان فيتل.

© جون تيس / ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

وعادل فيرستابن على حلبة زاندفورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد الرقم القياسي المطلق الذي سجله بطل العالم اربع مرات سابقاً فيتل عام 2013 مع ريد بول أيضاً.

وتقدم الهولندي الذي انطلق من الصدارة للمرة الثامنة هذا الموسم واجتاز مسافة السباق بوقت 2.24:04.411 ساعتين، بفارق 3.744 ثوانٍ على المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو (أستون مارتن) و7.058 ثوانٍ على الفرنسي بيار غاسلي (ألبين).

قال فيرستابن الذي حقق انجازه التاريخي على أرضه وأمام جماهيره "عمل رائع، الطقس لم يجعل الأمور سهلة بالنسبة لنا" في اشارة إلى هطول الأمطار مع بداية السباق وقبل النهاية.

وساهم الفوز الحادي عشر الذي حققه السائق الهولندي، في السباقات الـ13 التي أقيمت هذا الموسم في تعزيز صدارته للترتيب مع 339 نقطة، بفارق 138 نقطة عن زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حلّ رابعاً، ما يجعله أقرب إلى اللقب العالمي الثالث على التوالي.

وأضاف ابن الـ 25 عاماً على وقع صيحات الفرح من "المد البرتقالي" المتمثل بالجماهير التي واكبت الجائزة الكبرى "أنا فخور للغاية، لقد شعرت بالقشعريرة مع عزف النشيد الوطني في البداية، وكانت الأجواء مذهلة".

وتوقف السباق في اللفة 65 من أصل 72 جراء هطول الأمطار، في حين كان فيرستابن في الصدارة أمام ألونسو وغاسلي.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في خروج عدد من السيارات عن المسار، مما دفع المنظمين إلى إيقاف السباق واشهار الأعلام الحمراء لإخلاء السيارات من حلبة زاندفورت.

وعادت عجلات السيارات للدوران بعد توقف زهاء 30 دقيقة، وبعد لفتين خلف سيارة الأمان، حاول الونسو الثاني تجاوز فيرستابن في اللفات الخمس الأخيرة ولكن من دون أن ينجح في مبتغاه.

ونال بيريس عقوبة اضافة 5 ثوانٍ إلى توقيته، ما شرًع المركز الثالث أمام غاسلي بشرط أن ينهي السباق مع فارق أقل من 5 ثوان، وهذا ما نجح فيه.

© 2023 AFP