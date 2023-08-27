روسيا تؤكّد رسميا مقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرته

موسكو (أ ف ب) – أكّدت روسيا رسميا الأحد استنادا إلى نتائج "فحوص جينية" مقتل زعيم مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين في تحطم الطائرة التي كانت تقله الأربعاء، في حادث أثار تكهّنات في الغرب بأنه تعرض لعملية اغتيال.

© اولغا مالتسيفا / ا ف ب

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وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل بريغوجين وحرسه المقرب عصر الأربعاء في منطقة تفير إلى شمال غرب موسكو، ما أسفر عن سقوط عشرة قتلى.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية المولجة النظر في حادث تحطم الطائرة، الأحد أنه بموجب "الفحوص الجينية الجزيئية" التي استغرقت عدة أيام، ثبت أن هويات الذين تمّ انتشال جثثهم من موقع الحطام "تتطابق مع قائمة" الركاب وأفراد الطاقم.

وكانت القائمة تضم اسم بريغوجين ومساعده دميتري أوتكين، قائد عمليات فاغنر والعنصر السابق في القوات الخاصة للاستخبارات العسكرية الروسية.

ولم يورد المحققون في الوقت الحاضر أي معلومات عن أسباب تحطم الطائرة أثناء رحلة من موسكو إلى سان بطرسبرغ، كما لم يذكروا أيّ فرضية سواء حادث أو انفجار قنبلة أو إطلاق صاروخ أرض-جو أو خطأ ارتكبه الطيّار.

في المقابل أشارت دول غربية بالاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان بريغوجين مقربا منه حتى تمرده المسلح قبل شهرين، ولكن بدون تقديم أي أدلة على ذلك.

"أعداء كثر"

غير أن الكرملين نفى أي ضلوع له في تحطم الطائرة، مندّدا بـ"تكهّنات".

وأيد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، أقرب حلفاء موسكو، الكرملين مؤكّدا "لا يمكنني أن أتخيل أن بوتين قام بذلك".

عناصر من الشرطة الروسية في موقع تحطم الطائرة التي كانت تقل قائد مجموعة فاغنر يفغيني برغوجين في 24 آب/أغسطس 2023 © أولغا مالتسيفا / ا ف ب

وأعلن بوتين الخميس أنه "سيتم المضي بالتحقيق حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة".

ومنذ تحطم الطائرة يقوم سكان في مختلف المدن الروسية التي كانت تؤوي مراكز تدريب لفاغنر، من نوفوسيبيرسك في غرب سيبيريا إلى سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا، بوضع أزهار في مواقع استحدثت لتكريم ذكرى بريغوجين، في مؤشر إلى شعبية قائد مجموعة المرتزقة لدى بعض شرائح الشعب الروسي.

في موسكو ارتفعت أعلام وورود وصور لبريغوجين في ما يشبه النصب المستحدث له في شارع فارفاركا الرئيسي القريب من الكرملين، وفق مراسلة وكالة فرانس برس.

وقال أحد مؤيدي بريغوجين للصحافيين الأحد في أحد هذه المواقع "قتله الأعداء ... لكن نأمل أن يتم الانتقام من الذين ارتكبوا هذه الجريمة".

وأضاف الرجل الذي كان يرتدي قميصا قطنيا عليه حرف "زد"، شعار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن بريغوجين وأوتكين "سيبقيان في تاريخنا كبطلين حقيقيين، مثال لما ينبغي أن نكون".

وفي تصريح لفرانس برس قال رينات البالغ 53 عاما والذي أتى لتكريم بريغوجين إن الأخير "كان له أعداء كثر في بلادنا وفي الخارج وفي أوكرانيا وفي إفريقيا".

"أخطاء"

وكان بوتين وصف بريغوجين الذي كان يعرفه منذ التسعينات بأنه "خائن" بعد التمرد الذي قاده في 23 و24 يونيو/حزيران ضد القيادة العسكرية الروسية ووزير الدفاع سيرغي شويغو، والذي سيطر عناصره خلاله لفترة وجيزة على مواقع عسكرية في جنوب روسيا قبل أن يسيروا نحو موسكو.

وبعدما التزم الصمت 24 ساعة، تحدث الرئيس الروسي مساء الخميس عن "رجل كان مصيره حافلا ومعقدا، ارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنّه حقق النتائج المرجوة"، منوّها بـ"المساهمة الكبيرة" لمجموعة فاغنر في الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوقف بريغوجين تمرده بعد التوصل إلى اتفاق برعاية لوكاشنكو، نص على خروجه مع عناصره إلى بيلاروس مقابل التخلي عن أي ملاحقات بحقهم.

وعلى رغم اتفاق إنهاء التمرد، بقي بريغوجين يتردد الى روسيا. وأكد الكرملين في وقت سابق أن بوتين استقبله وقادة فاغنر في 29 حزيران/يونيو. وفي الشهر التالي، حضر بريغوجين على هامش قمة في سان بطرسبرغ بين روسيا ودول إفريقية حيث تنشط مجموعة فاغنر بشكل مكثّف.

وفي أوكرانيا، برزت مجموعة فاغنر بصورة خاصة في المعركة الدامية والطويلة للسيطرة على باخموت (شرق) التي سقطت في أيار/مايو بعد خسائر فادحة.

وتبقى مجموعة فاغنر التي خرجت من أوكرانيا، ناشطة في إفريقيا غير أن مصيرها في بلدان القارة بات مجهولا. والمجموعة متهمة بارتكاب انتهاكات وإعدامات خارج إطار القضاء وأعمال تعذيب في كل الدول التي انتشرت فيها.

© 2023 AFP