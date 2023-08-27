مونديال القوى: الأوغندي كيبلانغات يحرز ذهبية سباق الماراثون

بودابست (أ ف ب) – احرز العداء الاوغندي فيكتور كيبلانغات ذهبية سباق الماراثون ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الاحد في بودابست مسجلا 2.08.53 ساعة.

© بن ستنستال / ا ف ب

العداء الاوغندي فيكتور كيبلانغات محتفلا بعد فوزه في سباق الماراثون في بطولة العالم لالعاب القولى في بودابست. 27 اب/اغسطس 2023

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وتقدم الاوغندي على الاسرائيلي مارو تيفيري (2.09.12 س) والاثيوبي لول جبريسيلاسي (2.09.19 س).

بقي الفارق ضئيلا جدا بين كوكبة من العدائين الاوغنديين والكينيين حتى الكلم الثلاثين. وفي الكيلومترات الخمسة التالية بدأ كيبلانغات بطل الكومنولث، في توسيع الفارق تدريجيا عن البقية وتحديدا بفارق 15 ثانية عن جبريسيلاسي ثم انطلق وحيدا قبل نهاية السباق بنحو 15 دقيقة ليجتاز خط النهاية بفارق مريح.

اما الاثيوبي تاميرات تولا حامل اللقب في النسخة الاخيرة في يوجين العام الماضي عندما سجل افضل توقيت في بطولات العالم، فلم يكمل السباق.

© 2023 AFP