مونديال القوى: الكينية مورا تنهي هيمنة الأميركية مو على 800 م

بودابست (أ ف ب) – أنهت العداءة الكينية ماري مورا هيمنة الأميركية إيثينغ مو على سباق 800 م، وأحرزت الأحد ذهبية مونديال القوى في العاصمة المجرية بودابست.

© جويل صمد / ا ف ب/AFP

العداءة الكينية ماري مورا تحتفل بإحرازها ذهبية سباق 800 م في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست في 27 آب/أغسطس 2023

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وتجاوزت الكينية البالغة من العمر 23 عاماً خط النهاية بزمن قدره 1:56.03 دقيقة، متفوقة على البريطانية كيلي هودكينسون التي أحرزت الفضية على غرار المونديال الماضي (1:56.34 د)، فيما حلّت البطلة الأولمبية وحاملة اللقب مو في المركز الثالث (1:56.61 د).

وكانت مورا حلّت ثالثة في مونديال يوجين العام الماضي خلف مو وهودكينسون بالذات.

© 2023 AFP