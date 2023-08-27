مونديال القوى: النروجي إنغيبريغتسين يحتفظ بلقب 5 آلاف م
بودابست (أ ف ب) – احتفظ العداء النروجي ياكوب إيغيبريغستين باللقب العالمي لسباق 50 آلاف م الأحد، بحصده الميدالية الذهبية من اليوم الأخير لمونديال القوى في العاصمة المجرية بودابست.
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وسجّل النروجي الذي حصد الأربعاء فضية 1500 م، زمناً قدره 13:11.30 دقيقة ليخطف المعدن الأصفر من الإسباني محمد كتير (13:11.44 د)، فيما حلّ الكيني جاكوب كروب ثالثاً (13:12.28 د).
وقال النروجي بعد فوزه بالسباق "لقد استخدمت طاقتي بشكل أفضل قليلاً مما كنت عليه في سباق 1500 متر!".
ومني إنغيبريغستين في سباق 1500 م بالمصير نفسه الذي عاشه في مونديال يوجين العام الماضي، عندما كان مرشحاً لنيل الذهب، وخسر أمام العداء البريطاني جايك وايتمان الغائب عن منافسات المجر بسبب الإصابة، ليظفر بها هذا العام مواطن الأخير جوش كير.
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