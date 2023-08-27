مونديال القوى: الهندي شوبرا يحرز ذهبية رمي الرمح
بودابست (أ ف ب) – أضاف الهندي نيراج شوبرا لقباً عالمياً إلى لقبه الأولمبي، عندما أحرز ذهبية رمي الرمح الأحد، في مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست، مسجلاً مسافة قدرها 88.17 م.
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وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، قد اكتفى بالميدالية الفضية في يوجين العام الماضي، لكنه ترك بصمته في النهائي مبكراً بفضل رميته الفائزة في محاولته الثانية.
وحلّ خلفه الباكستاني أرشد نديم بطل ألعاب الكومنولث، وحصد الميدالية الفضية برمية بلغت مسافتها 87.82 م، فيما كانت البرونزية للتشيكي ياكوب فادليتش (86.67 م).
وشارك في المسابقة المصري إيهاب عبدالرحمن، غير أنه أنهى المنافسات في المركز العاشر.
© 2023 AFP